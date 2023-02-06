《毒舌大狀》16日破7500萬　挑戰《明日戰記》成最快破紀綠港片

撰文：許育民
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由黃子華、王丹妮、何啟華、廖子妤等人主演，導演吳煒倫首次執導的《毒舌大狀》，自21/1（年三十）上畫以來都大獲好評，票房更好似坐火箭每日創下不同紀錄，最新消息是電影上畫16日，已衝破$7,500萬，如加上昨日（5/2）全日票房及今日（6/2），相信已打破史上最高票房第二位的《飯戲攻心》，誓向一哥《明日戰記》挑戰。

電影上畫半個月，已衝破$7500萬。（《毒舌大狀》劇照。）

重溫現時總票房最高兩位電影，由去年9月7日上畫，至今仍有零星場次上畫的《飯戲攻心》，暫錄得$7,766萬港元票房，相信計及昨日全日票房，《毒舌大狀》已順利奪去史上第二位一席。至於《明日戰記》，去年由8月25日上畫，上畫整整3個月後，最終票房為$8,190萬港元。

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《明日戰記》上畫長達３個月，成為首部香港電影達到8000萬位置。（《明日戰記》劇照）

觀乎《毒舌大狀》的走勢，雖然閒日的數字會放緩，但以上星期閒日都有近乎$200萬票房收入計算，相信最快3日內便可以登上香港史上最高票房紀錄，即是電影上畫20日內便破香港票房紀錄，是有史以來最快一次。而最終數字更有望達至1億港元，開啟香港電影票房新領域。

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