毒舌大狀︱票房破8000萬千人慶功　阿Dee何啟華找數跳「脫褲舞」

感謝廣大觀眾熱愛熱血法庭大戰電影《毒舌大狀》，農曆新年期開畫以來，在香港票房創下佳績，16日已衝破7500萬，更於千人慶功宴當晚突破8000萬，締造超過100萬人次入場；除了《毒舌大狀》，其他港產片亦分別獲得好成績好口碑。

《毒舌大狀》電影票房大好，踏入第三週更突破8000萬，阿Dee何啟華除褲熱舞找數。（陳順禎 攝）

為感謝觀眾支持，《毒舌大狀》以史無前例方式，今天（6日）於林涼水地頭旺角筵開百席，於曾見証香港興旺高低，充滿歷史傳奇的旺角倫敦大酒樓，為電影舉行【《毒舌大狀》千人慶功宴】，與民同樂，並預祝票房向更高峰邁進，祝願百業興旺!

慶功宴上，《毒舌大狀》導演吳煒倫、主演黃子華、謝君豪、王丹妮、何啟華（阿Dee）楊偲泳、栢天男、林保怡、谷德昭及羅孝勇，與觀眾近距離接觸，更希望貼地與觀眾及香港巿民，一齊分享放寬防疫措施後，久未一齊聚首享用盛宴的美好時光。

阿Dee何啟華在出席《毒舌大狀》慶功宴前，明顯早已排舞，即場找數。（陳順禎 攝）

《毒舌大狀》農曆新年期開畫以來，香港票房創下佳績，打破港產賀歲片單日開畫及總票房紀錄，是近5年開畫及單日票房紀錄保持者，上畫16日成為史上香港票房最快衝破7500萬的港產片 ，創下紀錄，暫列香港史上第2位，並向港產片最高票房紀錄邁進！子華神憑《毒舌大狀》及《飯戲攻心》擁有半年內破1.5票億房紀錄，成為票房保證。除了香港票房不停創紀錄外，海外票房亦節節上升，在美國及加拿大的成績一樣亮眼，成為近5年同期賀歲港片票房NO.1、入場觀影人數NO.1以及上映影院數量NO.1，的確勢不可擋。在馬來西亞票房同時報捷，成為大馬賀歲檔嘅冠軍!

謝君豪曾應承觀眾，若《毒舌大狀》票房過億，將會高歌一曲。票房現破8000萬，謝君豪於現場獻唱名作《南海十三郎》其中一曲。（陳順禎 攝）

眾演員及吳煒倫導演與現場千名賓客敬酒及致詞之餘，在現場舉行抽獎派送禮物，子華送上親筆簽名藝術紙牌，代表睇戲多自有神庇佑，君豪送出茶具套裝，王丹妮送出天使水晶吊飾，Dee送出太陽眼鏡，楊偲泳送出暖水壺，栢天男送出護膚品禮盒，林保怡送出咖啡機，谷德昭送出足浴盆，羅孝勇送出翻譯筆，而吳煒倫導演則送出百老匯電影禮券予幸運觀眾，希望大家繼續入場睇好戲。