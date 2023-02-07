毒舌大狀︱黃子華林保怡輸賭票房超預期　王丹妮︰派福利逐厘米計

2023年賀歲電影《毒舌大狀》自大年三十上映以來，屢破票房紀錄，今日（6日）於「林涼水大律師行」位處的旺角區舉行「千人慶功宴」，筵開超過100席，與觀眾一同見面慶祝。《毒舌大狀》導演吳煒倫攜同黃子華、謝君豪、王丹妮、阿Dee何啟華、楊偲泳、栢天男、林保怡、谷德昭等一眾主演出席，更於瓊出場宣布電影今日已衝破8000萬票房，榮登香港電影史上港產片票房第二位，由黃子華自我超越《飯戲攻心》的紀錄。

《毒舌大狀》上映以來受盡觀眾歡迎，今日（6日）舉行「千人慶功宴」，筵開超過100圍，與觀眾見面、一同慶祝。（陳順禎 攝）

黃子華在「千人慶功宴」上與林保怡、阿Dee何啟華一同接受訪問時，子華神親自宣布：「已經過了8000萬，其實沒有不斷查詢票房成績，因為『呢頭check、嗰頭變』，但我們之間其實有輸賭，已經超過了我當時的預期。」林保怡在旁笑指：「首映禮時，我曾說過可能會到9000萬至一億﹐未知會否能夠成真呢？」

黃子華、林保怡、阿Dee何啟華於《毒舌大狀》千人慶功宴上接受訪問。（陳順禎 攝）

對於林保怡提出的過億目標，黃子華笑指：「破億的話⋯⋯可以怎樣答謝（觀眾）呢？真的想不到！可能原班人馬拍續集吧！要有我身邊（望向阿Dee）這位未來偶像，哎呀，應該說已經是一時無兩的偶像！」阿Dee接到偶像子華神的「高帽」，隨即笑指：「唉！我呢啲係蔗渣嚟啫！」

接到黃子華的高帽，阿Dee何啟華笑指自己只是「蔗渣」。（陳順禎 攝）

在《毒舌大狀》上映前，阿Dee何啟華早已透過同演的王丹妮與廖子妤答應觀眾，如果票房大好，將會跳舞及除褲作為福利送給觀眾。阿Dee表示：「我講得出做得到！真漢子嘛！（會否加碼？）現在有通脹，當成一樣啦！」

《毒舌大狀》電影票房大好，踏入第三週更突破8000萬，阿Dee何啟華除褲熱舞找數。（陳順禎 攝）

阿Dee除褲助興，黃子華被「追數」時笑指：「我有甚麼可以做？我唯有幫他『着返條褲』啦！」而訪問過後，阿Dee果然真漢子上身，在過千位《毒舌大狀》觀眾面前跳起「脫褲舞」，答謝觀眾的支持。

謝君豪、王丹妮亦於《毒舌大狀》千人慶功宴上接受訪問。（陳順禎 攝）

另一邊廂，王丹妮與謝君豪在接受訪問時，亦對送給觀眾的福利保持神秘，謝君豪表示：「已經準備好啦！但唔話你知！」然後謝君豪便在阿Dee大跳脫褲舞掀起高潮後，現場無伴奏演唱代表作品《南海十三郎》的一曲，再次引起影迷尖叫狂呼！

謝君豪曾應承觀眾，若《毒舌大狀》票房過億，將會高歌一曲。票房現破8000萬，謝君豪於現場獻唱名作《南海十三郎》其中一曲。（陳順禎 攝）

王丹妮對於「晒長腿」的找數承諾，回應時笑指：「每100萬一厘米，8000萬是幾多厘米？我有兩條腿嘛！如果一起計的話，我豈不是要開到上背脊？」

王丹妮於《毒舌大狀》千人慶功宴上表示，自己有兩條腿，所以票房福利的每100萬一厘米會分開兩邊計算。（陳順禎 攝）

而黃子華在《毒舌大狀》宣傳工作外，已經開始排練將會公演的舞台劇，子華神表示：「現在每日也在綵排！（門票已經賣完？）我現在好像罪人一樣，周身票債，每日也要回應問我還有沒有票的人『冇、冇、冇』」