毒舌大狀‧專訪｜麥子雲唔覺撞樣劉華　最愛角色遭腰斬決心離開TVB

電影《毒舌大狀》日前收破8200萬港元，榮登史上最賣座港產片第一名，戲中不論主角、配角以至客串角色都相當出彩，其中有第一代「御用奸人」之稱的綠葉麥子雲，相隔多年再拍電影，飾演看更的他雖然戲份不多但起關鍵作用，不少觀眾看到他演出都大感驚喜，引起熱烈討論。

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攝影、攝錄：陳順禎



麥子雲年輕時都相當英俊。

邵氏訓練班出身的麥子雲曾加入佳藝電視，後來才轉投TVB，度過了廿多個年頭，雖然一直演戲份不多的配角，但憑著粗眉大眼的鮮明外貌，加上入型入格的反派形象，足以令觀眾留下深刻印象，更獲封為「翻版劉德華」，問他是否覺得跟天王撞樣，他笑著說：「我一向都不覺得（似劉德華），不論行家或街外人，有人說我像劉德華、有人說我像石堅，我無所謂，像誰都沒所謂」。

因為似劉德華而被《歡樂今宵》訪問，對於綠葉來說至少是個增加知名度的機會，但麥子雲卻看得淡:「還好我不是劉德華，因為我喜歡去茶餐廳，如果我是劉德華怎樣去茶餐廳呢？那杯咖啡對我來說最重要，人人注視我連入門口都不行，以我的性格不行。」

麥子雲表示很久沒有在鏡頭前出現：「很多人懷疑是不是同一個人」。（《毒舌大狀》劇照）

真假劉華在1983年的《神鵰俠侶》還有對手戲，麥子雲說當時沒有人覺得他跟劉德華似樣：「因為他還是「包包臉」，他年紀大了才像我，變瘦了才像我，不是我像他」。對麥子雲來說，當小生不單會演還要捱得，他當配角連趕幾日戲都覺得辛苦，加上本身是「斜槓族」（多重職業），對比賺錢，當演員更著重過戲癮，哪怕只有少少戲份，直到今時今日的《毒舌大狀》都抱著這份初心。

觀眾對這個時期的麥子雲應該最印象深刻。（影片截圖）

《FM701》被腰斬，麥子雲失去最喜歡的角色，令他下定決心離開幕前。（影片截圖）

在TVB廿幾年似乎沒甚麼代表作，83《神鵰》演武敦儒戲份算多、《大時代》扮黑社會鐵漢柔情，跟周慧敏一場戲亦值得貼堂，但麥子雲最喜歡的角色，要數將近離巢的2000年《FM701》，飾演保安「吳起勁」，他形容為最喜歡、最錯失又可惜的角色:「我喜歡這類型，很嚴肅但很搞笑，後來認識的一些朋友，都表示這個角色很有趣，可惜腰斬了，其中參演的幾集都很出彩，有史以來珍姐特意關照讓我演處境喜劇，只是我不幸運」。

麥子雲認為「TVB一啲都冇錯」，錯在他不適合電視台的制度。

麥子雲感嘆說在演藝圈打滾講運氣，《FM701》後他感到意興闌珊，不願繼續模板化的演員工作，毅然決定脫離幕前，到內地發展舞台製作事業，一走便廿年，今次在《毒舌大狀》復出賺得不少人氣，記者問他會否再次踏上演員路，將踏入69歲的他自言體力支持不了，對於幕前演出，他抱著「不會主動找工作，但又來者不拒」的心態，但沒日沒夜的工作模式他就吃不消，相信觀眾想看麥子雲下一次演出，還真的是靠緣份。

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