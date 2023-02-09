毒舌大狀｜票房衝破8200萬　撼贏《明日戰記》創最快票房No.1紀錄

由黃子華 、謝君豪 、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德、何啟華（阿Dｅｅ）、楊偲泳（Renci）等主演的《毒舌大狀》，就在今日（9日）上映20日，截至下午5時，累積票房$82,010,395，刷新香港史上港產片票房最高記錄，成為史上港產片第一位。

《毒舌大狀》上映20日破8200萬創記錄。

《毒舌大狀》自大年三十開畫以來，在香港票房創下佳績，上映20日即達成歷史港片之冠，超過100萬人次入場。子華神憑《毒舌大狀》及《飯戲攻心》擁有半年內破1.5億票房紀錄，成為票房保證。

吳煒倫導演表示電影獲得佳績 證明香港觀眾對港產片可以重拾返信心，更多人入場睇港產片。

對於獲得驕人成績，吳煒倫導演說：「首先要代《毒舌大狀》台前幕後多謝所有觀眾，係你哋幫我哋推咗一個紀錄，我最大嘅希望就係希望盡快有一部電影可以破我哋紀錄， 越過我哋上到一個位置，紀錄唔係要嚟keep，係要嚟破， 證明香港觀眾對港產片可以重拾返信心，更多人入場睇港產片，呢個係我宜家嘅希望。」

黃子華則表示難以置信。

黃子華表示難以置信：「《毒舌大狀》竟然成為咗香港電影史上票房第1位，點解嘅？我由細到大都不乏幻想，我幻想過在街上有人塞袋錢畀我，甚至乎塞部車畀我，甚至塞幢樓畀我，我都唔敢諗，有一日我有份參與嘅電影，會成為百年嘅香港電影史上第1名，我真係未諗過，我自己有咩感受都係其次，我有排都未諗到自己有咩感受，我背脊好似生咗對翼出嚟咁，想鬆吓咁，鬆毛鬆翼。我想問why？點解嘅？點解套戲咁受歡迎呢？我睇過一個觀眾留言，佢嚇死我，佢話從來冇睇過港產片，佢去睇《毒舌大狀》，係香港人冇睇過港產片喎！都畀我哋吸引咗嚟睇，呢種深海魚，好難先引到佢上嚟，希望好多深海奇魚幫我哋入場睇吓，究竟呢部戲係唔係值得第1名，如果係嘅話部戲仲可以走得幾遠呢？當然已經攞咗第1名，好多謝觀眾，無論第1名可以維持到幾耐，時間唔重要，多謝大家畀經驗我哋。」

子華神表示短時間內得到好成績不是最重要，最重要的是感激大家給予的經驗。

謝君豪很開心《毒舌大狀》成為有史以來最高票房的港產片，而自己仍有一個願望，就是希望《毒舌大狀》再破紀錄，成為首套破億港產片。王丹妮則表示：「好多謝每一位買飛入場支持的觀眾，這是個令團隊驚喜的數字，希望大家繼續支持，介紹俾身邊未睇過的朋友。觀眾入場睇戲就是令演員和團體繼續拍好電影的努力，希望大家繼續支持香港電影、支持香港演員。」

王丹妮希望大家繼續支持香港演員及香港電影。

謝君豪希望《毒舌大狀》再破紀錄，成為首套破億港產片。

飾演反派的廖子妤坦言拍攝的時候都沒有想太多，現在親身參與及見證這個創造歷史的部分確實深感榮幸：「雖然戲份在比例上較少，但收到不少網民留言話我好奸又不太討好，但有發揮的空間，非常感謝觀眾的支持。願望是希望原班人馬再次合作，擦出更加多火花，或者可以再締造下一個新的香港歷史。」而阿Dee則笑言：「由Day 1接到劇本能夠同我偶像子華神演出已經覺得非常夢幻，再到上映後票房節節上升，除了夢幻之外已經沒有形容詞能夠形容我的心情，就像發了一場好滿足的夢一樣。」

阿Dee則笑言感覺像發了一場好滿足的夢一樣。

另外，楊偲泳（Renci）說：「十分感謝大家對《毒舌大狀》的支持，好榮幸票房數字已經登上香港第一位，在此感激觀眾買飛入場支持，希望數字能夠繼續上升。希望《毒舌大狀》可以去到世界各地、不同地方跟大家見面。」栢天男則激動指：「個心直情想爆出來，沒想過這麼多觀眾、粉絲喜歡這套戲。正如江老闆所說，每套戲都有它的生命，希望這部戲會繼續活下去。」