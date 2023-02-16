毒舌大狀︱陳詠燊吳煒倫入行捱足23年　靠互相度橋、借錢捱到出頭

2023年香港賀歲電影《毒舌大狀》榮登港產片票房史上第一位，與《明日戰記》、《飯戲攻心》兩部去年上映的電影位列三甲，日前《毒舌大狀》更突破9000萬大關，邁向1億元頂峰。《飯戲攻心》導演陳詠燊昨日（15日）於社交媒體分享文章，回憶與《毒舌大狀》導演吳煒倫作為香港演藝學院同窗往事，分享兩位電影業者成功背後，數十年經歷的辛酸。

《飯戲攻心》導涳陳詠燊於社交媒體上發文分享與《毒舌大狀》導演吳煒倫的同窗往事。（陳詠燊Facebook圖片）

陳詠燊與文章開首自爆求學時期，與吳煒倫雖為同學，彼此關係卻甚為不和：「我們1997年在香港演藝學院電影電視學院成為同學，他主修導演，我主修編劇。頭兩年，性格問題，我們應該都非常討厭對方。」及至最後一年，兩位如今成就非凡的電影人首度合作，成果異常成功：「最後一年，畢業作品終於合作，他當導演我當編劇，還好，合作都算順利，還拿到幾高分，於是我決定包容吓佢（當然喺佢心目中係佢包容我，但我唔認同）。」

《飯戲攻心》導演陳詠燊在文章中表示求學時期曾與《毒舌大狀》導演吳煒倫不和，及至畢業作品首度合作才得到化解。（陳詠燊IG圖片）

畢業後，陳詠燊與吳煒倫分別以編劇身份進入電影行業，期間互相扶持、偶有磨擦。陳詠燊指吳煒倫曾於他最困難的日子中仗義幫忙：「我最落難的日子問過他借錢救命，後來才知道他其實跟我鬥窮，但他為了幫我，竟然瞞著我走去問人借錢來借給我，搞到我有少少感動。」兩位創作者之間展現的義氣，實為難得。

陳詠燊表示吳煒倫曾於自己財困時仗義幫忙，後來才知道原來二人「鬥窮」，吳煒倫其實「借上借」。（資料圖片）

及至《飯戲攻心》與《毒舌大狀》先後於2022年、2023年上映，投資兩部電影的安樂影片老闆江志強先生提出在《飯戲攻心》片尾播放《毒舌大狀》預告片，對陳詠燊而言，此舉會對觀眾在觀看《飯戲攻心》後的離場感帶來影響，猶其因為兩部電影均由黃子華擔綱主演。但因為《毒舌大狀》為老友吳煒倫的心血，所以表示：「因為佢係吳煒倫，我冇問題。」

同樣由黃子華主演的電影《飯戲攻心》與《毒舌大狀》，分別在2022年底及2023年初上映。（《飯戲攻心》電影劇照）

電影公司老闆提出在《飯戲攻心》片尾播放《毒舌大狀》預告，陳詠燊肯答應全因導演是吳煒倫。（《毒舌大狀》電影劇照）

對於今時今日的成就，陳詠燊於文章裡分享指，自己與吳煒倫在二十多年前實在無法想像：「今天，我與他的電影就寫在電影票房紀錄的頭三甲，百般滋味，感覺就是⋯⋯飄飄然？如果這回事早十多年前，我們廿幾歲時發生，可能會，但今天我們都幾廿歲，碌了廿幾年了，我敢肯定他與我的感覺一樣，就是感恩，因為我們都知道莫說要「成功」，其實要拍好一部電影，都實需要太多的天時地利人和與及支持，今天得到的，明天不一定會得到，甚至有戲開都不是必然，所以唯一應該做的，就是繼續努力拍下去。」

《飯戲攻心》目前以7700票房排列於港產片票房紀錄第三位，（《飯戲攻心》宣傳海報）

《毒舌大狀》票房日前衝破9000萬，成為香港電影史上港產片票房第一位。（《毒舌大狀》電影海報）

最後，陳詠燊亦分享一則有趣的設想：「如果有個現代人穿梭時空，回到廿三年前跟我預言今天的事，我會怎反應？很簡單，如果忽然有個人，出現在廿三年前的演藝學院PM房中，告訴我們兩條正在廢噏中的蛋散，廿三年後，我們的電影會成為香港電影的票房三甲，他第一，我第三，我的反應應該是：『點解佢第一我第三呀！我唔信！收皮啦佢！』」