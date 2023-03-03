風再起時專訪｜徐天佑林耀聲演年輕版感壓力　翁子光︰有化學作用

香港史詩式電影《風再起時》，由翁子光編劇和執導，梁朝偉、郭富城主演，用全新角度拍出「四大探長」故事。電影除了講兩大探長磊樂（郭富城 飾）、南江（梁朝偉 飾）如何叱吒風雲，更透過年輕版細膩分析二人受何影響，至日後的性格。電影中的年輕版，分別由徐天佑及林耀聲飾演，而兩位的演出更令導演翁子光另眼相看。

電影完成後多年才上畫，訪問時都笑言像談昔日往事。（葉志明 攝）

不單是樣貌似

徐天佑飾演郭富城年輕版並非新鮮事，早在電影《父子》中已有演出，而翁子光正正因為《父子》這一幕，被那份相似度震撼，留下深刻印象。「我總覺得天佑比較文藝一點，奈何香港電影都是以商業片種為主，所以今次為天佑安排的角色都好文藝，他跟春夏在戲中是非常文藝，春夏是我好疼愛的演員，兩個放在一起很有化學作用。」

當年出道，天佑已被說似郭富城，直今仍是餅印一樣。（《風再起時》劇照）

至於林耀聲的神態相似，就令翁子光更為意外，「我想要演梁朝偉年輕版本身已非常大壓力，梁朝偉是位獨一無二的演員，只是我覺得阿聲的側面有點似張國榮，他是有點混合感覺，基本上《春光乍洩》兩個角色他都可以演繹，他就是有種舊年代男明星的感覺。」

徐天佑在翁子光眼中，富有一份文藝青年感覺。（葉志明 攝）

回想當日收到電話，林耀聲仍然滿有一份喜悅︰「當時在柴灣剛工作完，有人致電助手指找我演梁朝偉年輕版角色，我是來不及反應，只懂問……真的嗎？因為面時是試演了講英文那場戲份，自問英文講得不太好，更覺獲選感意外。」林耀聲更笑言好擔心因為演得不好，就此在娛樂圈消失。

至於林耀聲，在翁子光眼中又有少少張國榮影子。（《風再起時》劇照）

最難忘場面

雖說今次天佑要作文藝演出，但戲中最令他感吃力一幕，還是打鬥戲份，一場拍攝長達20小時的打鬥戲份，連在旁的林耀聲聽到都不敢相信︰「20小時？」徐天佑︰「真的20小時，因為現場一直在放煙，我發現打到中途身上有血，還以為自己中拳受傷，最後發現因為現場放煙太乾燥，乾到流鼻血，一抹下手上的血又黑又紅，非常誇張。」

練習踢躂舞是天佑今次最大挑戰。（《風再起時》劇照）

打鬥20小時固然難忘，能在片場沉寂整整1小時，全場等你入戲又不見得輕鬆，這是林耀聲現場的一次經歷，而那幕戲就是講要自己親手槍殺父親。林耀聲︰「殺爸爸那一幕都難忘，拍攝當日都好大壓力，因為這是我在戲中最沉重一幕，導演都預留一小時給我入戲，期間導演一句都冇催促，完全由我自行培養。」

翁子光︰「這部戲沒太多電腦特技，除了遠景的樓宇其他盡量用實景拍攝，所以好似天佑所講，有種置身其中的感覺。」（葉志明 攝）

翁子光覺得作為一部年代片，要令演員置身其中絕對有助演戲，所以減少綠幕拍攝是先決。「這部戲沒太多電腦特技，除了遠景的樓宇其他盡量用實景拍攝，所以好似天佑所講，有種置身其中的感覺。」

演戲改變了自己

作為兩位年輕演員，對於每個機會都珍而重之，尤其林耀聲，演戲完全改變了他的一生。「未接觸演戲前，我是個三分鐘熱度的人，甚麼都不想做只想玩的廢青，沒有個人目標，不知自己想做甚麼，但當我接觸了演戲當上演員，是我最堅持的一樣事情。可能我有踢足球，好喜歡團隊那種感覺，電影是大家一同創作一件事出來，煞科時那份成就感頗滿足。」

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至於徐天佑，演了10年戲還以為自己清楚這是甚麼一回事，直至踏上舞台劇這舞台，完全改變自己的想法。「記得入行頭十年都不斷想，怎樣可以演得好一點，但自從我演了舞台劇，才發現自己一直以來不叫演戲，因為在舞台劇是要你整個人，連埋對腳都要識演戲，要記很多細節怎樣投入角色，開始有更深的體會，隨後再拍電影便知道自己不同了。」