斷網專訪｜賴雅妍揭郭富城不為人知一面　開口埋口都係呢一個女仔

【斷網】賴雅妍主演懸疑港產動作片《斷網》，與郭富城扮夫妻，8號出席台北首映會，她爆料郭富城會私下與全劇組分享女兒照片，還誇女兒調皮可愛：「不過他大部分時間很專注在角色當中，還會做角色的個性分析。」至於自己因此憧憬家庭？賴雅妍點頭直呼：「多少有一些。」



【圖輯】點圖放大看更多郭富城、賴雅妍《斷網》精彩劇照👇👇👇

+ 13

賴雅妍先前拍過《花椒之味》，雖曾苦練粵語，但笑說還是不太會聽：「可能彼此變熟了會比較懂，像之前我只聽得懂鄭秀文的粵語，這次則是只聽得懂城哥的！」不過郭富城相當貼心，只要有她在，就會改講普通話：「會讓我感到很安心。」賴雅妍更大讚郭富城皮膚很好：「他說都沒有保養，而且天天熬夜！」

【圖輯】點圖放大重溫鄭秀文、賴雅妍《花椒之味》精彩劇照👇👇👇

+ 16

提到鄭秀文，賴雅妍說先前與她演過姊妹培養出好交情，之前赴港拍戲時，有相互聯繫：「當時她在另一個劇組拍戲，有互相問候，原本她還想排除萬難，也要跟我見面，我很幸運可以遇到一個這麼好的人。」

《斷網》中賴雅妍上演不少打戲，透露導演要求要「真的要弄死對方」的感覺，不過她說幸好先前演出《逃出立法院》就訓練過怎麼拍動作片：「而且現場都有很好的安全措施 。」《斷網》一場樓梯打戲賴雅妍拍了16小時：「體力上還好，有點筋疲力盡是好的 ，因為更真實。」賴雅妍說和對方無論掐脖子、抓頭髮：「真的往死裡打。」對方更在滾下樓梯時把頭撞到流血：「那是唯一一個驚恐的點。」

【圖輯】點圖放大看更多賴雅妍IG靚相👇👇👇

+ 15

賴雅妍提到雖然《斷網》主打網絡犯罪，但想呈現的是「雖然全城斷網，但唯一沒斷的是牽掛跟親情」，也提到自己在家都會把手機、平板電腦的鏡頭遮起來，防止黑客入侵偷拍，「但是黑客如果入侵，應該也會覺得我的生活很無聊吧，都是拍一些食物」，至於有沒有因此學到電腦知識？她笑說郭富城飾演的老公都沒有把工作帶回家，所以都沒有！

【同場加映】郭富城疑不滿一家聚餐被偷拍 霸氣護妻女竟遭對方人身攻擊（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

延伸閱讀：

61歲「鰲拜」難得曝光全家福 23歲帥兒遺傳老爸有亮點

鄭秀文戲裡戲外老公都出軌 親喊「修復是很好的選擇」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】