流水落花｜陸駿光入行廿年終演男一　「有觀眾話第一次睇我做戲」

談到電影《流水落花》，大家的焦點好自然落到女主角鄭秀文身上，素顏演出、減肥演繹、第七度衝擊金像獎女主角獎，每一項都是話題，每一則都是新聞。這方面，男主角陸駿光都明白，亦非常理解︰「今次出來特別多閃光燈，我明白是因為鄭秀文，不會是因為我。」看似消極說話，其實是入行廿年來被無數無情的現實打磨後的雋語，只要你細看他的經歷，他才是真真正正披荊斬棘的哥哥，並非已上神檯閒來玩票拍節目的哥哥們。



入行廿年，迎來第一個男主角，但陸駿光不敢太興奮，一切處之泰然。（葉志明 攝）

沒有被低估，因為一直冇人評估

電影《流水落花》上畫以來，備受重視，陸駿光都有看到報道指，他是被嚴重低估的演員，但他自己不太同意。「我跟太太講其實我冇被嚴重低估，我根本未on the market，因為要有人看了我的演出，再畀分先叫評估，之前一直都未有人評估我，係因為冇睇過我的演出。很多觀眾今次看完《流水落花》才IG inbox我，說第一次看我的演出，所以我冇被低估，是一直冇被評估。」

第一次做男主角，就跟鄭秀文演一對，非常難得。（《流水落花》劇照）

一等便廿年，一個人很難不看化，否則會活得艱苦。「我希望自己好似醇酒一樣，存耐一點才放出市場供大家品評，暫未知命運會怎樣，就算今次《流水落花》之後沒有後著，我都沒想太多。今次出來特別多閃光燈，我明白是因為鄭秀文，不會是因為我，但縱使如此都冇所謂，就算往後再冇機會拍電影，繼續拍港台劇集，我都一樣享受，總之有戲演就可以。」

陸駿光︰「今次出來特別多閃光燈，我明白是因為鄭秀文，不會是因為我。」（葉志明 攝）

演港台劇感受良多

喜歡拍港台劇，不是因為人工特別好，更加不是特別多人看，而是從一次拍攝過程有所領悟。「有次拍林森（《窄路微塵》導演）執導的《獅子山下》，一個關於小市民住工廈劏房的故事，劇情講到戲中人會突然被清場，要立即搬走，無理會是否有足夠時間執拾細軟。這些事情睇新聞有睇過，但冇親身感受過，然後覺得自己拍一個這樣的角色，可以對社會有所貢獻，叫做幫社會做點事，令觀眾知道基層市民面對甚麼問題。」

因為扮演半澤直樹獲網民關注，然後成為事業上另一契機。（網上圖片）

半澤直樹既是希望亦是失望

陸駿光2002年入行，由途人甲清兵勇做起，一個機會轉到HKTV香港電視，在《導火新聞線》演重要角色，機會看似燃起來，然後政府不發牌，全體員工憤怒了到政總抗議，亦因為以半澤直樹的造型，在台上演一則短劇，成為陸駿光入行以來最受關注的演繹，更成為一個事業契機。

陸駿光︰「扮完半澤直樹，公司話會轉去申請電話網絡牌，當時大家仍然雄心壯志想繼續拍劇。記得老婆生日一齊過澳門慶祝，上船突然收到電話叫我返公司傾劇本，公司打算開套劇畀我做男主角，結果第二日澳門返港便上公司開會。」

十日練出6嚿腹肌

劇組見陸駿光成為網民網民亮點，於是大家雄心壯志，向陸駿光開出10日後便開工的承諾，套劇叫《復仇》，還會有不少打鬥場面，條件是十日內練出六塊腹肌。陸駿光︰「當時是肥仔底，於是第二日投入訓練，朝早去跑步做運動，下午睇劇本，傍晚5點再跑一次步，入夜再讀劇本，如是者腹肌奇蹟地出現了，到第八日更返公司試造型。」

要十日練出6嚿腹肌，陸駿光做到，但機會卻又流走了。（葉志明 攝）

直到第九日，理應要準備開工，但到夜晚八點仍未收到通告，陸駿光都心知不妙，於是致電副導演︰「對方說︰『你問導演啦，我不方便講。』咁你都知道有些問題，然後問導演說，有些原因套劇開不成，但驚你接受不到所一直唔敢同你講。」當然陸駿光都來不及反應，只有啊一聲。「我第一時間諗起係要安慰大家，『我冇嘢喎，冇問題呀！有消息再通知我！』但一收線，其實已經心中淌淚，心情由天跌落地，難得有個機會來到，我到底係咪黑到咁？」

陸駿光在戲中與多位小朋友有對手戲，亦燃起他的生育計劃。（《流水落花》劇照）

當晚的確未及反應，如常地去練跑︰「當時住深井，跑到去青頭龍海邊，望住個海大叫一輪，返到屋企熄晒燈冇開電視，坐到凌晨3點，阿媽都走出來陪我坐，大家無言以對……現在回想起來都熱淚盈眶。所以就是這些經歷，今次《流水落花》話搵我時，都會半信半疑，始終覺得這些機會不是我的。」作為過來人，看到《流水落花》被重視當然高興，但問到往後發展還是隨緣。「現在冇想太多，連之後有沒有工開都沒多想，反而來得舒服點，淡然面對。」