奧斯卡2023｜印度片《RRR》舞蹈員舞步超齊 網民︰好睇過MIRROR
撰文：關穎賢
出版：更新：
《第95屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間今早（13日）假美國洛杉磯杜比劇院（Dolby Theatre）舉行，除了獎項競爭激烈，今年的表演環節亦不容忽視。過去每年的「最佳原創歌曲」都有機會在奧斯卡台上獻唱，而印度大片《革命雙雄》（RRR）的主題曲《Naatu Naatu》一眾dancers則以精彩的舞蹈，獲得全場注目！
有不少網民睇直播看到印度舞蹈員表演時，都感到異常興奮，更大讚他們跳得超齊，由於有14位男舞蹈員，有網民搞笑指印度舞蹈員是「印度MIRROR」。不過有網民就指出，MIRROR的唔到沒有印度舞蹈員般齊，笑指：「好睇過MIRROR」、「印度AL」、「印度F4」、「India MIRROR」、「十二子有人地（哋）跳得咁準齊至算」。
點擊下圖睇網民講咩：
奧斯卡2023最新消息?
香港01為你持續更新奧斯卡2023最新消息，第95屆奧斯卡金像獎會在香港時間2023年3月13日早上8時舉行，現時最新入圍名單請看，以及最新賽前分析。
楊紫瓊的老公和男友是誰？
楊紫瓊到香港發展後曾經跟富商結婚，但隱退後的豪門婚姻生活並不美滿。後來，年紀大17歲的法拉利前任總裁向她跪地示愛這位全亞洲最高身價的武打女星，楊紫瓊曾經講述過自己的忘年戀為何能如此甜蜜。