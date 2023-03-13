奧斯卡2023｜印度片《RRR》舞蹈員舞步超齊　網民︰好睇過MIRROR

《第95屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間今早（13日）假美國洛杉磯杜比劇院（Dolby Theatre）舉行，除了獎項競爭激烈，今年的表演環節亦不容忽視。過去每年的「最佳原創歌曲」都有機會在奧斯卡台上獻唱，而印度大片《革命雙雄》（RRR）的主題曲《Naatu Naatu》一眾dancers則以精彩的舞蹈，獲得全場注目！

印度大片《革命雙雄》（RRR）的主題曲有份角逐「最佳原創歌曲」《Naatu Naatu》。（VCG）

舞蹈員跳得超齊！（VCG）

有不少網民睇直播看到印度舞蹈員表演時，都感到異常興奮，更大讚他們跳得超齊，由於有14位男舞蹈員，有網民搞笑指印度舞蹈員是「印度MIRROR」。不過有網民就指出，MIRROR的唔到沒有印度舞蹈員般齊，笑指：「好睇過MIRROR」、「印度AL」、「印度F4」、「India MIRROR」、「十二子有人地（哋）跳得咁準齊至算」。

網民搞笑指印度舞蹈員是「印度MIRROR」。（VCG）

係咪真係好睇過MIRROR？（VCG）

由於同是多人齊跳，大家將《RRR》舞蹈員媲美MIRROR。（資料圖片）

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