第95屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間(13/3)上午舉行,今屆焦點之一「最佳女主角」獎,由主演《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)的女主角楊紫瓊大熱得獎,擊敗《Tár》的影后姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)及《金髮夢露》(Blonde)的Ana De Armas等同樣熱門人選。

楊紫瓊首次提名奧斯卡「最佳女主角」,便憑《奇異女俠玩救宇宙》得獎。(奧斯卡直播截圖)

楊紫瓊在台上發表得獎感言時表示:「多謝香港電影,讓我站在這個巨人的肩膊上。」亦對世界上的亞裔群眾表示獎項的重要性:「為所有世界上看似我的男孩與女孩,這是希望與無限可能的燈塔。」

楊紫瓊較早前盛裝出席本屆奧斯卡紅地毯。(視覺中國)

本屆奧斯卡「最佳男配角」及「最佳女配角」均由《奇異女俠玩救宇宙》的關繼威及珍美李寇蒂斯奪得。(奧斯卡直播截圖)