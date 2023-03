奧斯卡2023得獎名單｜楊紫瓊成首位華人影后　《奇異女俠》掃七獎

《第95屆奧斯卡頒獎禮》完整得獎名單

11:33/《奇異女俠玩救宇宙》拿下最佳電影,橫掃七獎成全晚大贏家

11:21/《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊大熱奪最佳女主角,成史上首位華人影后

11:21/《鯨》班頓費沙大熱奪最佳男主角

11:12/《奇異女俠玩救宇宙》Daniel Scheinert及Daniel Kwan奪最佳導演

11:08/《奇異女俠玩救宇宙》奪最佳剪接

11:00/Lenny Kravitz為悼念環節獻唱

10:56/《革命雙雄》“Naatu Naatu”奪最佳原創歌曲

10:54/《壯志凌雲:獨行俠》奪最佳音效

10:44/《Women Talking》奪最佳改編劇本

10:41/《奇異女俠玩救宇宙》奪最佳原創劇本

10:25/《阿凡達:水之道》奪最佳視覺效果

10:13/《西線無戰事》奪最佳原創配樂

10:09/《西線無戰事》奪最佳美術指導

Lady Gaga演繹入圍最佳原創歌曲《壯志凌雲:獨行俠》的“Hold My Hand”

09:56/《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》奪最佳動畫短片

09:53/《小象守護者》奪最佳紀錄短片

09:44/《西線無戰事》奪最佳國際影片

09:29/《黑豹2:瓦干達萬歲》奪最佳服裝設計

09:19/《鯨》奪最佳化妝及髮型設計

09:08/甄子丹現身,介紹《奇異女俠玩救宇宙》歌曲“This Is A Life”

09:06/《西線無戰事》奪最佳攝影

08:56/《An Irish Goodbye》奪最佳實景短片

08:53/《毒殺納瓦尼》奪最佳紀錄片

08:35/《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯奪最佳女配角

08:30/《奇異女俠玩救宇宙》關繼威大熱奪最佳男配角,全場起立歡呼拍掌

08:21/《吉拿域戴拖路之皮諾丘》奪最佳動畫

08:05/典禮正式開始!今年由名嘴Jimmy Kimmel擔任主持人

范冰冰突襲奧斯卡!(視覺中國)

邦女郎Ana de Armas性感現身紅地氈。(視覺中國)

《第95屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間今日(13日)舉行,相信香港觀眾最關心楊紫瓊能否憑《奇異女俠玩救宇宙》封后,根據外國最新賠率,她已超越姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)成為最佳女主角的鼎頭大熱,《香港01》為大家不斷更新賽果及現場情況!