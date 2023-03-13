奧斯卡2023得獎名單｜楊紫瓊成首位華人影后 《奇異女俠》掃七獎
《第95屆奧斯卡頒獎禮》完整得獎名單
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11:33／《奇異女俠玩救宇宙》拿下最佳電影，橫掃七獎成全晚大贏家
11:21／《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊大熱奪最佳女主角，成史上首位華人影后
11:21／《鯨》班頓費沙大熱奪最佳男主角
11:12／《奇異女俠玩救宇宙》Daniel Scheinert及Daniel Kwan奪最佳導演
11:08／《奇異女俠玩救宇宙》奪最佳剪接
11:00／Lenny Kravitz為悼念環節獻唱
10:56／《革命雙雄》“Naatu Naatu”奪最佳原創歌曲
10:54／《壯志凌雲：獨行俠》奪最佳音效
10:44／《Women Talking》奪最佳改編劇本
10:41／《奇異女俠玩救宇宙》奪最佳原創劇本
10:25／《阿凡達：水之道》奪最佳視覺效果
10:13／《西線無戰事》奪最佳原創配樂
10:09／《西線無戰事》奪最佳美術指導
09:56／《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》奪最佳動畫短片
09:53／《小象守護者》奪最佳紀錄短片
09:44／《西線無戰事》奪最佳國際影片
09:29／《黑豹2：瓦干達萬歲》奪最佳服裝設計
09:19／《鯨》奪最佳化妝及髮型設計
09:08／甄子丹現身，介紹《奇異女俠玩救宇宙》歌曲“This Is A Life”
09:06／《西線無戰事》奪最佳攝影
08:56／《An Irish Goodbye》奪最佳實景短片
08:53／《毒殺納瓦尼》奪最佳紀錄片
08:35／《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯奪最佳女配角
08:30／《奇異女俠玩救宇宙》關繼威大熱奪最佳男配角，全場起立歡呼拍掌
08:21／《吉拿域戴拖路之皮諾丘》奪最佳動畫
08:05／典禮正式開始！今年由名嘴Jimmy Kimmel擔任主持人
《第95屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間今日（13日）舉行，相信香港觀眾最關心楊紫瓊能否憑《奇異女俠玩救宇宙》封后，根據外國最新賠率，她已超越姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）成為最佳女主角的鼎頭大熱，《香港01》為大家不斷更新賽果及現場情況！
奧斯卡2023完整得獎名單?最佳男女主角是誰?
香港01為你提供奧斯卡2023完整得獎名單，最佳男配角已誕生，全場歡呼尖叫場面感動。而奧斯卡2023最佳男女主角已出爐，更有史上首位華人影后。《奇異女俠》更連掃七獎。
楊紫瓊的老公和男友是誰？
楊紫瓊到香港發展後曾經跟富商結婚，但隱退後的豪門婚姻生活並不美滿。後來，年紀大17歲的法拉利前任總裁向她跪地示愛這位全亞洲最高身價的武打女星，楊紫瓊曾經講述過自己的忘年戀為何能如此甜蜜。