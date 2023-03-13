奧斯卡2023得獎名單｜楊紫瓊成首位華人影后　《奇異女俠》掃七獎

撰文：陳穎思
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《第95屆奧斯卡頒獎禮》完整得獎名單

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11:33／《奇異女俠玩救宇宙》拿下最佳電影，橫掃七獎成全晚大贏家

11:21／《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊大熱奪最佳女主角，成史上首位華人影后

11:21／《鯨》班頓費沙大熱奪最佳男主角

11:12／《奇異女俠玩救宇宙》Daniel Scheinert及Daniel Kwan最佳導演

11:08／《奇異女俠玩救宇宙》最佳剪接

11:00／Lenny Kravitz為悼念環節獻唱

10:56／《革命雙雄》“Naatu Naatu”最佳原創歌曲

10:54／《壯志凌雲：獨行俠》最佳音效

10:44／《Women Talking》最佳改編劇本

10:41／《奇異女俠玩救宇宙》最佳原創劇本

10:25／《阿凡達：水之道》最佳視覺效果

10:13／《西線無戰事》最佳原創配樂

10:09／《西線無戰事》最佳美術指導

Lady Gaga演繹入圍最佳原創歌曲《壯志凌雲：獨行俠》的“Hold My Hand”

09:56／《The Boy, The Mole, The Fox and The Horse》最佳動畫短片

09:53／《小象守護者》最佳紀錄短片

09:44／《西線無戰事》最佳國際影片

09:29／《黑豹2：瓦干達萬歲》最佳服裝設計

09:19／《鯨》最佳化妝及髮型設計

09:08／甄子丹現身，介紹《奇異女俠玩救宇宙》歌曲“This Is A Life”

09:06／《西線無戰事》最佳攝影

08:56／《An Irish Goodbye》最佳實景短片

08:53／《毒殺納瓦尼》最佳紀錄片

08:35／《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯奪最佳女配角

珍美李寇蒂斯

08:30／《奇異女俠玩救宇宙》關繼威大熱奪最佳男配角，全場起立歡呼拍掌

奧斯卡2023｜關繼威奪最佳男配角　全場歡呼尖叫場面感動

關繼威激動落淚

08:21／《吉拿域戴拖路之皮諾丘》最佳動畫

08:05／典禮正式開始！今年由名嘴Jimmy Kimmel擔任主持人

范冰冰突襲奧斯卡！（視覺中國）
邦女郎Ana de Armas性感現身紅地氈。（視覺中國）

奧斯卡｜紅地氈不斷更新　范冰冰性感霸氣造型勁搶鏡

《第95屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間今日（13日）舉行，相信香港觀眾最關心楊紫瓊能否憑《奇異女俠玩救宇宙》封后，根據外國最新賠率，她已超越姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）成為最佳女主角的鼎頭大熱，《香港01》為大家不斷更新賽果及現場情況！

奧斯卡2023完整得獎名單?最佳男女主角是誰?

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楊紫瓊的老公和男友是誰？

楊紫瓊到香港發展後曾經跟富商結婚，但隱退後的豪門婚姻生活並不美滿。後來，年紀大17歲的法拉利前任總裁向她跪地示愛這位全亞洲最高身價的武打女星，楊紫瓊曾經講述過自己的忘年戀為何能如此甜蜜

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