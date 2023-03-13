關繼威奪奧斯卡2023最佳男配角　全場起立歡呼尖叫場面感動

《第95屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間今早（13日）假美國洛杉磯杜比劇院（Dolby Theatre）舉行，本屆最佳男配角的獎項競爭激烈，包括有《奇異女俠玩救宇宙》關繼威、《伊尼舍林的女妖》Brendan Gleeson、《攜步渡水橋》拜恩泰利亨利（Brian Tyree Henry）、《法貝曼：造夢大師》Judd Hirsch及《伊尼舍林的女妖》巴利高根（Barry Keoghan）。

本屆最佳男配角的獎項競爭激烈！（直播畫面）

獎項由去年的最佳男女配角得獎者聽障男演員Troy Kotsur及Ariana DeBose頒發，呼聲最高的關繼威擊敗四位實力派男演員，是繼柬埔寨籍的華人醫生吳漢潤於80年代後，成為第二位奪得最佳男配角的華人。關繼威上台奪獎時，全場站起來歡呼拍掌，奪獎時楊紫瓊立即上前擁抱好拍檔，關繼威更激動落淚。

奪獎時楊紫瓊立即上前擁抱好拍檔。（直播畫面）

關繼威奪得最佳男配角的華人！（直播畫面）

好感動！（直播畫面）

關繼威著大家不要放棄夢想！（直播畫面）

關繼威結果獎項後親吻手上的小金人，並哽咽說：「感謝大家！我曾經在難民營待了1年，不知何故我最終入了荷里活最大的舞台。很多人說這樣的故事只在電影有，真的不敢相信發生在我身上，這就是美國夢！」並指自己曾經想過要放棄，但幸好太太、兄弟及媽媽一直鼓勵及支持自己才能堅持下去：「20年來，我太太告訴我屬於我的一天始終會來臨，即使我一度要放棄夢想了，讓夢想一直存在！我愛大家，我回來了！」

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