奧斯卡2023｜Viu主持李昭南蔡宛珊性感搶鏡 網民：一朝早咁Sexy
撰文：陳穎思
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《第95屆奧斯卡頒獎禮》由ViuTV直播，找來李昭南（Mishy）及蔡宛珊（Sarika）擔任主持，兩人身穿性感禮服做直播，受到不少網民關注，指兩人「一朝早就咁Sexy，相當醒神」。
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Mishy與Sarika全程以流行英文直播，資料準備充足，表現不錯。Mish為2016年美國全美華埠小姐第二公主，曾經在華盛頓的電視台當主播，後回流香港發展，加入ViuTV做主持及拍劇；Sarika是中、印混血兒，為2000年代初的「𡃁模」，曾與周星馳合作拍啤酒廣告。
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