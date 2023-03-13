奧斯卡2023｜你看不到的奧斯卡　楊紫瓊透視裝連許瑋倫都忍唔住望

【奧斯卡2023／奇異女俠玩救宇宙／楊紫瓊／許瑋倫】「第95屆奧斯卡頒獎典禮」今（13）日在美國洛杉磯杜比劇院（Dolby Theatre）盛大舉行，眾所矚目的紅毯率先登場，有別於以往的紅色，今年首度以典雅「香檳色」為基底，星光大道上群星競豔，包括楊紫瓊、范冰冰、Rihanna（蕾哈娜）、妮歌潔曼（Nicole Kidman／妮可基嫚）、關繼威等名人均出席。



除了觀眾在電視機前看到的轉播內容，其實現場還有許多可愛、意外的星光花絮，以下為本屆奧斯卡紅毯的漏網鏡頭。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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