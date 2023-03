奧斯卡《西線無戰事》掃4獎　反戰片對照俄烏戰爭　畫面格外殘酷

【奧斯卡2023/西線無戰事】第95屆奧斯卡金像獎今(13)日圓滿落幕,除了狂掃7獎的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/瞬息全宇宙/媽的多重宇宙/天馬行空),德國反戰片《西線無戰事》拿下最佳國際影片、最佳原創配樂、最佳攝影、最佳美術設計4項大獎,成績也非常亮眼,電影真實呈現戰爭的殘酷、絕望,反戰色彩鮮明,對照當今仍未平息的俄烏戰爭,扣合當今時事。



《西線無戰事》改編自德國作芮瑪克(Erich Maria Remarque)的同名戰爭小說,講述一名17歲的德國少年,原本期待作為英雄滿載而歸,以探險的心態上戰場,卻親眼見證了戰爭的殘酷,意識到死亡近在咫尺且不足為奇,電影呈現戰爭最真實的樣貌,而片中飾演男主角的奧地利舞台劇演員費利克斯卡默勒(Felix Kammerer)飾演男主角保羅(Paul ),今52歲導演愛德華伯格(Edward Berger)也特別點名感謝他,大讚他銀幕處女秀「非常優秀」。

《西線無戰事》在今年的「英國奧斯卡」上榮獲最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本等7項大獎,奧斯卡則入圍9項,差1項就能與李安的《臥虎藏龍》、墨西哥《羅馬》,並列10項「最多入圍」的外語片,不過,這次抱走4項也算是收穫頗豐。《西線無戰事》可於串流平台Netflix上觀賞。

