奧斯卡《西線無戰事》掃4獎　反戰片對照俄烏戰爭　畫面格外殘酷

【奧斯卡2023／西線無戰事】第95屆奧斯卡金像獎今（13）日圓滿落幕，除了狂掃7獎的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once／瞬息全宇宙／媽的多重宇宙／天馬行空），德國反戰片《西線無戰事》拿下最佳國際影片、最佳原創配樂、最佳攝影、最佳美術設計4項大獎，成績也非常亮眼，電影真實呈現戰爭的殘酷、絕望，反戰色彩鮮明，對照當今仍未平息的俄烏戰爭，扣合當今時事。



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《西線無戰事》改編自德國作芮瑪克（Erich Maria Remarque）的同名戰爭小說，講述一名17歲的德國少年，原本期待作為英雄滿載而歸，以探險的心態上戰場，卻親眼見證了戰爭的殘酷，意識到死亡近在咫尺且不足為奇，電影呈現戰爭最真實的樣貌，而片中飾演男主角的奧地利舞台劇演員費利克斯卡默勒（Felix Kammerer）飾演男主角保羅（Paul ），今52歲導演愛德華伯格（Edward Berger）也特別點名感謝他，大讚他銀幕處女秀「非常優秀」。

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《西線無戰事》在今年的「英國奧斯卡」上榮獲最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本等7項大獎，奧斯卡則入圍9項，差1項就能與李安的《臥虎藏龍》、墨西哥《羅馬》，並列10項「最多入圍」的外語片，不過，這次抱走4項也算是收穫頗豐。《西線無戰事》可於串流平台Netflix上觀賞。

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