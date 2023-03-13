奧斯卡2023｜黑豹女星同林青霞31年前角色「撞頭」網嘲：阿森一族

【奧斯卡2023／林青霞】第95屆奧斯卡金像獎（95th Academy Awards）出現第一位造型「驚人」的女星？在Marvel《黑豹》（Black Panther）系列扮演皇家護衛長以及《陰屍路》（The Walking Dead／又譯《行屍》）中女戰士的達娜古瑞拉（Danai Gurira／戴娜葛里拉），頂著一串「沖天炮」髮型走上星光大道，儘管髮色明顯不同，髮型卻令人很難不聯想到《阿森一族》（The Simpsons／辛普森家庭）的媽媽美枝的經典藍色沖天炮頭髮，對華人觀眾來說，也會聯想到1992年電影《鹿鼎記II神龍教》中林青霞的髮型，充滿另類趣味。



【圖輯】點圖放大重溫1992年電影《鹿鼎記II神龍教》中林青霞的造型及達娜古瑞拉的髮型👇👇👇

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達娜古瑞拉雖然沒有入圍今年的奧斯卡獎，不過她在《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever）中的夥伴—執政王太后安祖娜比莎（Angela Bassett／安琪拉貝瑟）將角逐最佳女配角，身為片中的另一位主要演員，她也受邀在今年的奧斯卡典禮上亮相，妝髮團隊為她選擇的造型，究竟是別出心裁還是驚異話題？就看時尚專家如何評斷。

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