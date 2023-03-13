奧斯卡2023｜回顧關繼威星途　13歲出道爆紅後頹足38年鹹魚翻生

【奧斯卡2023／關繼威】51歲的華裔男星關繼威（Ke Huy Quan），今（13）日擊敗了班頓基利遜（Brendan Gleeson）、巴利高根（Barry Keoghan）、拜恩泰尼亨利（Brian Tyree Henry）、賈德赫希（Judd Hirsch）一班男星，奪下本屆奧斯卡最佳男配角獎，回顧關繼威的一生，其實星途非常坎坷，曾因無戲可演轉往幕後發展，更有過沒工作讓他連「個人健保」都沒有著落，今天卻成了華人之光。



出生於越南的關繼威，以政治難民身份移民美國，在1984年時以13歲的年紀，被史蒂芬史匹柏欽點演出《魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom／魔宮傳奇）爆紅。不過這並沒有讓他的演藝之路起飛，反而邀約銳減，只好轉而幕後發展，他最為台灣觀眾熟知的，大概是他1993年來台和季芹、況明潔合作電視劇《大太監與小木匠》，還一度成為當時17歲季芹的初戀，至今仍令台灣影迷印象深刻。

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其實關繼威在演出《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once／瞬息全宇宙／媽的多重宇宙／天馬行空）之前，星途相當崎嶇，雖然懷抱著演員夢，但卻鮮少得到邀約，只能被迫嘗試轉型，當起助理導演、特技指導，但他演員夢並沒有被澆熄，其實偷偷持續繳會員費給美國演員工會，他在2018年看了《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians／瘋狂亞洲富豪）後，燃起了想要再次演戲的想法，神奇的是，兩週後他就接到了《奇異女俠玩救宇宙》的劇本，獲得了「王威門」這個角色。

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而日前他受訪時曾透露，2020年1月就已拍完《奇異女俠玩救宇宙》，但當時因為疫情關係，該片一直到了2022年3月才正式上映，在這段時間沒人找他演戲，導致沒雇主替他買健保，讓他甚至得向經紀人說：「可以給我任何一份工作嗎？我只需要一份工作來維持最低資格的健保就好。」如今，關繼威的努力終於開花結果，靠著《奇異女俠玩救宇宙》奪下最佳男配角，成為繼1985年《殺戮戰場》的吳漢潤後，第二位拿下奧斯卡最佳男配角的亞裔男演員。

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