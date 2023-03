奧斯卡2023｜回顧關繼威星途　13歲出道爆紅後頹足38年鹹魚翻生

【奧斯卡2023/關繼威】51歲的華裔男星關繼威(Ke Huy Quan),今(13)日擊敗了班頓基利遜(Brendan Gleeson)、巴利高根(Barry Keoghan)、拜恩泰尼亨利(Brian Tyree Henry)、賈德赫希(Judd Hirsch)一班男星,奪下本屆奧斯卡最佳男配角獎,回顧關繼威的一生,其實星途非常坎坷,曾因無戲可演轉往幕後發展,更有過沒工作讓他連「個人健保」都沒有著落,今天卻成了華人之光。



出生於越南的關繼威,以政治難民身份移民美國,在1984年時以13歲的年紀,被史蒂芬史匹柏欽點演出《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom/魔宮傳奇)爆紅。不過這並沒有讓他的演藝之路起飛,反而邀約銳減,只好轉而幕後發展,他最為台灣觀眾熟知的,大概是他1993年來台和季芹、況明潔合作電視劇《大太監與小木匠》,還一度成為當時17歲季芹的初戀,至今仍令台灣影迷印象深刻。

其實關繼威在演出《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/瞬息全宇宙/媽的多重宇宙/天馬行空)之前,星途相當崎嶇,雖然懷抱著演員夢,但卻鮮少得到邀約,只能被迫嘗試轉型,當起助理導演、特技指導,但他演員夢並沒有被澆熄,其實偷偷持續繳會員費給美國演員工會,他在2018年看了《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians/瘋狂亞洲富豪)後,燃起了想要再次演戲的想法,神奇的是,兩週後他就接到了《奇異女俠玩救宇宙》的劇本,獲得了「王威門」這個角色。

而日前他受訪時曾透露,2020年1月就已拍完《奇異女俠玩救宇宙》,但當時因為疫情關係,該片一直到了2022年3月才正式上映,在這段時間沒人找他演戲,導致沒雇主替他買健保,讓他甚至得向經紀人說:「可以給我任何一份工作嗎?我只需要一份工作來維持最低資格的健保就好。」如今,關繼威的努力終於開花結果,靠著《奇異女俠玩救宇宙》奪下最佳男配角,成為繼1985年《殺戮戰場》的吳漢潤後,第二位拿下奧斯卡最佳男配角的亞裔男演員。

