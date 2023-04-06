死屍死時四十四｜張滿源演死屍先生盡見專業精神︰最難係練唔眨眼

若要你說電影《死屍死時四十四》的主角，你會數毛舜筠？鄭中基？黃又南？呂爵安？又有冇人會提到連戲名都包含在內，全片由頭帶到尾的「死屍先生」呢？而在戲中飾演死屍的就是演員張滿源。



張滿源在戲中大部時間都係「死唔眼閉」。（《死屍死時四十四》劇照）

張滿源坦言初聽角色，是一條死屍又要唔著衫，的確有點卻步。「但聽埋個卡士，無理由唔演。」（葉志明 攝）

張滿源又名「李先生」

講到張滿源，《PTU》的傳令員大家可能有較深印象，更讓他入圍金像獎最佳新演員，不過更令人記得是來自道路安全議會的宣傳廣告，「2002年7月9日，李先生超速駕駛引致車禍，令妻子昏迷至今」，廣告中的李先生正是張滿源，更成功令他有「李先生」這稱呼。近年有參與電影《幻愛》、《濁水漂流》及《飯戲攻心》，飾演有福叉燒的爸爸。又拍過多部ViuTV劇集包括《IT狗》飾演笑容識別鎖解鎖員、《940920》飾家聰爸爸，但多是客串性質，今次是首度「擔正」，由頭帶到尾。雖然話係演死屍，冇對白冇表情，但過程一啲都唔簡單，盡顯演員的專業精神。

「2002年7月9日，李先生超速駕駛引致車禍，令妻子昏迷至今」這句對白，相信不少香港人都應該一定聽過！（Facebook：@張滿源 Kenneth）

要唔眨眼抵得冷

問到今次拍攝過程，張滿源都表示辛苦，因為要演一個死咗嘅人，全程崩直個人是吃力的，但都唔係最辛苦，最辛苦係對眼。「你真係想像唔到點樣可以唔眨眼，又唔可以瞌埋雙眼，呢個係最大挑戰。有時啲口水花或者風吹令你好想眨眼，這是最辛苦。我都有刻意在屋企練，睇下可以唔眨眼幾耐。」正所謂一日未嗌一日都要演落去，死屍唔眨眼係好合理。

電影會交代「死屍先生」未死前，到底發生過甚麼事。（《死屍死時四十四》劇照）

張滿源都滿意自己演出︰「在全程冇對白，又在扮死的狀態下都演到戲，這是我幾滿意的。」（葉志明 攝）

戲中這位「死屍先生」，一直被大家搬嚟搬去，甚至拖行、拉扯、拋高，經歷咁多高危動作，過程又有冇真係受傷？「佢哋好細心，冇整親我，事前都專誠搵個假人公仔做綵排。最辛苦一幕係要倒吊威也，原來倒吊一陣已經覺頭暈，要立即叫同事拉番我上嚟。」又正因為事前綵排過，所有笑料都先聽為快，免卻張滿源在拍攝時，因忍唔到笑到「翻生」的尷尬場面。

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「死屍先生」中段都有件衫著，冇咁凍。（《死屍死時四十四》劇照）

角色除了唔眨眼挑戰人體極限，另一極限係大部時間都冇衫著，安全措施防走光固然要，點樣操fit自己令出鏡好睇啲先係重點。張滿源︰「監製同我講千萬唔好太fit，太fit就唔似一個普通住客，最緊要唔好太肥又唔好太瘦。所以入劇組前都刻意減4、5KG，大家入場時可以留意，初初開鏡拍時會肥少少，尾段會收身一點。不過因為冇衫著，其實都幾凍，其他同事都覺得熱時，我都覺得凍，但大家好好，通常都遷就咗我先。」

雖然過程辛苦，但張滿源都滿意自己表現︰「在全程冇對白，又在扮死的狀態下都演到戲，這是我幾滿意的。」