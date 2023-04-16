金像獎2023｜《白日青春》林諾奪最佳新演員　成首位獲獎南亞裔人

《第四十一屆香港電影金像獎》現正舉行，年僅10歲的巴基斯坦裔演員林諾，擊敗MIRROR成員柳應廷與呂爵安以及周漢寧，憑《白日青春》勇奪最佳新演員。

林諾在台上表現非常淡定。（直播截圖）

林諾成首位奪得金像獎的南亞裔演員。（劇照）

林諾本名Sahal Zaman，四、五歲時隨父親來港定居，現於中華傳道會許大同學校就讀五年級，《白日青春》籌備開拍時，劇組人員到社區中心尋找會說廣東話和烏爾都語的小朋友，最後林諾參與了多次試鏡及接受戲劇訓練後，擊敗多名對手獲得「哈山」一角。

林諾多謝拍檔黃秋生教路。（劇照）

《白日青春》講述巴基斯坦裔難民男孩「哈山」，一心想跟家人移民到加拿大，沒想到父親卻因為車禍意外死亡。而在70年代偷渡到香港、與兒子關係疏離的計程車司機「陳白日」（黃秋生 飾），意外協助涉入黑幫而展開偷渡逃亡的哈山。只是追捕哈山的警察，竟是白日的兒子；而白日幫助哈山的理由，也非哈山所能承受之重。

去年林諾獲提名金馬獎最佳新演員。（截圖）

去年黃秋生憑《白日青春》勇奪台灣金馬獎最佳男主角，當時他帶同林諾上台領獎，林諾激動落淚，而林諾亦於本屆《香港電影導演會年度頒獎典禮》上奪得最佳新演員獎。拍攝時黃秋生在片場指導林諾如何演戲及做動作，曾大讚他聰明、表現自然，形容他為「未來巴基斯坦的周潤發」，難怪林諾跟影帝級的黃秋生演對手戲都毫不怯場。