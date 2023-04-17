金像獎︱《正義迴廊》麥沛東三考演藝　曾收入不穩感激太太共時艱

「第41屆香港電影金像獎」今日（16日）於文化中心舉行，每年的焦點獎項之一「最佳男主角」獎，麥沛東憑《正義迴廊》入圍成大熱，力戰劉青雲、師兄黃秋生、張繼聰及同演的楊偉倫，可惜最終輸畀《神探大戰》的劉青雲。



麥沛東跟太太一齊行紅地氈。（影片截圖）

麥沛東現年33歲，畢業於香港演藝學院戲劇學院、主修表演系，在《正義迴廊》前演出舞台劇多年，並曾參演《媽媽的神奇小子》飾演蘇樺的隊友阿雞，與演藝的師兄弟梁仲恆、楊偉倫及張繼聰合作。在第二部電影《正義迴廊》便與同學楊偉倫一同飾演男主角，還原2013年轟動一時的「大角咀雙屍案」兩大疑兇，早前亦奪得香港國際電影節「新秀電影競賽（華語）最佳男演員」獎，實至名歸！

麥沛東與演藝同學楊偉倫一同於《正義迴廊》裡飾演主角。（《正義迴廊》電影劇照）

麥沛東憑《正義迴廊》演出肥仔唐文奇爆紅，戲裡的金句「屈我啦！屈我啦！我冇問題㗎！」成為洗腦對白。（《正義迴廊》電影劇照）

三次投考演藝學院

麥沛東在開展演藝路途前，早已對表演充滿熱誠，曾經三度投考香港演藝學院，在家人的支持下終於成功。甚至有指麥沛東的母親在支持兒子追夢、投考演藝學院的數年間，向周遭的朋友打聽在台灣及至美國修讀戲劇的門路，準備讓兒子即使再次未被演藝取錄，仍然能夠到海外進修、追尋成為演員的夢想。

麥沛東是家中獨子，長大後曾多次投考演藝學院不成功，但母親仍然全力支持。（麥沛東IG圖片）

畢業後，麥沛東成為一名演員。麥沛東早年活躍於舞台劇界別，並於中英劇團擔任全職演員，演出過十多部舞台劇作品。而麥沛東亦於中英劇團裡邂逅妻子，在交往後不久便已認定對方為終身伴侶。然而在香港作為演員，收入非常微薄且不穩定，麥沛東坦言因為經濟原因曾經一度不敢結婚，但幸好當時女朋友不怕與他共度時艱，一起捱過最困難拮据的日子。而去年《正義迴廊》上映後，取得空前成功，亦成為麥沛東事業的巔峰，於是早於2021年已向女友求婚成功的麥沛東，便於去年12月17日舉行婚禮，宣布與女友拉埋天窗。

《正義迴廊》麥沛東大婚之喜 望新娘步入會場已眼泛淚光

麥沛東去年12月與女友拉埋天窗。（麥沛東IG圖片）

婚禮在中環東方文華酒店舉行，現場所見，麥沛東望著新娘子在爸爸陪伴步入會場時，一向感性的他已感動不已，眼眶充滿了歡欣的涙水。接下來讀誓詞及感言時，新郎哥及新娘子都一再感動流涙，令在場嘉賓深深感受到這對新人的愛。

為《正義迴廊》增磅好痛苦

麥沛東在《正義迴廊》演出得到影帝殊榮，全憑對演戲的執著與認真。麥沛東曾接受《香港01》專訪時，表示在演繹角色以外，為了在外觀上更貼近原型人物，更特意為電影積極增磅：「之前與阿卵拍《媽媽的神奇小子》飾演運動員，因為要減肥，所以由170磅減至150磅。但到了唐文奇這個角色，我便要增肥，因為我們發現原型人物比較『大隻』，導演於是便說要我『越肥越好』，於是用了兩個月不斷進食，將自己『谷』到二百磅，但其實過程毫不享受。兩個月裡我『冇肚餓過』，一有空我便在進食，一日吃五六餐，將可樂當水飲。其實增肥比減肥更辛苦，也會擔心自己三高的問題。」

神奇4隊友專訪｜胡子彤笠膠袋跑險窒息 麥沛東戴老花鏡跑到嘔

胡子彤、馮皓揚（少年版蘇樺偉）、楊偉倫以及麥沛東在戲中飾演「神奇隊友」，當時阿東與阿倫的演出已獲好評。（電影劇照）