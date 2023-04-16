金像獎2023｜許冠文望自編演導新喜劇　談合作搵許冠傑客串

《第41屆香港電影金像獎》頒獎典禮今日（16日）於文化中心舉行，憑《風再起時》獲得「最佳男配角」的許冠文，得獎後於典禮後台接受訪問。

許冠文憑《風再起時》奪得「最佳男配角」獎。（陳順禎 攝）

許冠文是金像獎史上第一位影帝，亦是唯一一位同時獲得「最佳男主角」、「最佳男配角」及「終身成就獎」的演員，他表示：「第一屆即係41年前（編按︰實為42年）啦、你想講我年紀嘛！發夢都估唔到，可以攞一個唔係喜劇類嘅獎喎！」他表示自己一直以來都希望引人笑、帶來快樂。他表示一直對喜劇類型以外的作品一直沒有追求：「一路都唔敢、冇乜興趣拍一啲好嚴肅嘅戲。但係生命苦短，咩都要試。」他又指太太經常笑指：「孫悟空都唔止剩係打筋斗啦！」

許冠文表示發夢也想不到會憑非喜劇作品得獎。（陳順禎 攝）

許冠文透露一直未試過自編自導自演一部心動的喜劇，亦表示最重要開心笑，希望鑽研新喜劇。談到未來新作會否與胞弟許冠傑合作，重現「許氏兄弟」同框，許冠文表示：「阿Sam對拍戲似乎冇乜興趣，佢都係鍾意唱歌多啲！可能搵佢客串下啦！」