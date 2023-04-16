《給十九歲的我》奪最佳電影　聯合導演郭偉倫：拍咗先算上咗先算

《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》今晚（16日）圓滿結束，因陷多項爭議風波而中途停映的《給十九歲的我》，最終拿下最佳電影，引起網民熱議。

聯合導演郭偉倫代張婉婷發表得獎感言。（截圖）

一早講明不會現身的導演張婉婷，由另一位聯合導演郭偉倫代為發表得獎感言，郭以「這部電影的靈魂」來形容張，而張的謝詞提到：「過去一段時間，由丈夫羅啟銳死亡的黑洞，到《給十九歲的我》面世，瞬間令我可以躲進一個種滿美麗植物的小花園，再因為一場風波，將我一頭掉進一個漆黑嘅森林，這一切令我領悟到人生嘅無常」。

宣布最佳電影時《給十九歲的我》劇組表現驚訝。（截圖）

張引用已故坂本龍一名言「藝術千秋，人生朝露」，並形容製作《給十九歲的我》是今生無悔：「多謝呢段時間仍然給我支持同鼓勵嘅人，多謝業界對呢部電影嘅肯定，令我喺黑暗當中漸漸見到曙光，讓我知道雖然人生處於低谷，但仍然意味着前路只有向上嘅可能性，感謝石校長交畀我哋呢個任務，我哋今生無悔，感謝所有參與拍攝同學們，感謝你哋面對自己，面對觀眾嘅勇氣。更感謝十年來同甘共苦嘅團隊，人生有幾多個十年可以畀大家追逐一個夢想，一齊面對高山低谷，最寶貴係十年嘅磨練令我哋成為莫逆之交，多謝大家。」

郭偉倫的得獎感言又再引起爭議。（陳順禎攝）

最後郭偉倫表示：「感謝英華女校信任，畀我哋拍呢部橫跨十年嘅紀錄片。我個人想講一句，香港拍紀錄片嘅導演，請你繼續努力去拍紀錄片，唔好驚，因為時代需要拍紀錄片，用鏡頭紀錄我哋發生嘅事，記住唔好熄機，繼續拍，唔好驚，拍咗先算，剪咗先算，上咗先算。」

監製黃慧亦因身體抱恙缺席，由分組導演李淑嫻代為讀出感言：「多謝評判對《十九歲》嘅肯定，感謝石校長嘅遠見，以學校重建為基礎，見證一群少女的成長，交織成一個反映時代，令我哋近距離觀察成長嘅歷程，見證到教育、家庭、社會對成長嘅影響，感謝佢對我哋嘅信任，將咁艱巨同奇特任務畀我哋，而呢個製作能夠開始，令我哋經歷呢十多年奇妙旅程，感謝多位同學嘅慷慨，願意分享自己成長嘅過程，以自己生命鼓勵同影響萬千觀眾嘅生命，亦多謝一班儍勁嘅製作團隊，有佢哋嘅不離不棄，呢個製作先能夠完成，最後請大家一齊祝福張導演，我嘅婉婷同學，經過咁多個月無可理喻嘅折騰，祝願佢明天就走出幽谷，再接再厲，後勁更凌厲。」