《銀河守護隊3》票房高達2.82億美元　叫好叫座卻輸給另一套電影

睽違六年，Marvel天團「銀河守護隊」（Guardians of the Galaxy／台譯《星際異攻隊》）再度登場，先前不管是官方、導演還是演員們都已表示該作將會是團體成員最後一次合體，主要角色們也將會在這次的故事中完成屬於自己的旅程。



電影廣告標語「One Last Ride」（最後一次的星際航行），也讓影迷們在未上映前就開始猜測是不是會有角色領便當，替電影增加了不少的熱度，不過有鑑於Marvel在《復仇者聯盟4：終局之戰》後的作品品質參差不齊，也不免讓影迷們充滿既期待又怕受傷的心情。

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導演占士根果然沒有讓大家失望！

上週《銀河守護隊3》正式上映，各大影評網站評價出爐，爛番茄（Rotten Tomatoes）評價達到81%的新鮮度，IMDb則是8.4分，就連嚴格出名的Metacritic也達到了65分，綜合成績屬於「大多好評」。

有趣的是，爛番茄81%的新鮮度為三部曲中最低的成績，但觀眾投票分數卻獲得了最高的成績，高達95%（前兩作分別為92%及87%）。

這也讓不少Marvel粉絲看見曙光，在經歷了第四階段的起起伏伏、第五階段的《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）後，終於有一部多數人都會給予讚許的電影了。

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《銀河守護隊3》首週票房超狂！僅輸給《超級瑪利歐兄弟電影版》

三部曲的最終章、廣受好評、占士根（James Gunn）最後一次執導Marvel電影，種種的原因也讓該片一上映就突破各項紀錄，北美首日票房直逼$5,000萬美元，更僅用三日就衝破$1.14億，這超狂的成績也僅輸給了《超級瑪利歐兄弟大電影》（The Super Mario Bros. Movie）的$1.46億（該片目前累積已達$11.5億）。

目前加上海外票房成績已達$2.82億美元，非常有希望超越前兩部作品（$7.73 億／$8.63 億）。

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Marvel的擔憂恐怕還沒結束！？

雖說《銀河守護隊3》再次為Marvel交出了一張不錯的成績單，但也僅僅是「不錯」而已，事實上許多的影評人也點出該部電影存在的問題，例如：劇情的節奏、電影冗長等等…

再加上執導《銀河守護隊》系列的導演占士根也宣布這是他最後一部Marvel電影宇宙作品，之後他會前往隔壁棚擔任DC影業的總監，預計2025年上映的《超人：傳承》將會是他在DC中執導的首部作品。

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這使得Marvel在該片獲得成功後還是得面臨極大的問題，若未來仍會繼續訴說「銀河守護隊」的故事，那缺少了靈魂人物、導演，還有辦法複製出同樣的成績嗎？

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