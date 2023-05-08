銀河守護隊3影評｜你真的看懂結局了嗎？好睇卻因一關鍵唔夠盡興

【銀河守護隊3／影評】《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy／台譯《星際異攻隊》）系列終於也來到三部曲的尾聲，這部當初因為改編原作太過冷門而被認為是試水之作、甚至刻意不與「復仇者聯盟」扯上太多關係的作品，如今成為整個Marvel電影宇宙（MCU）中水準最整齊、普遍受到歡迎的系列，確實驚喜。



這次的電影雖然同樣以「星爵」（Star-Lord）奎爾（Peter Quill）作為劇情推動者，但以戲份來說，才智過人卻來歷神秘的火箭浣熊（Rocket Raccoon）更堪稱主角，觀眾終於能夠有機會了解他的過去與內心──這雖然在預告中有所著墨，但在正片中的劇情量之多，絕對是驚喜之一。

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過去的女主角嘉魔娜（Gamora）雖然也回歸，但其妹獵布拉（Nebula）的戲份還是更出彩。獵布拉明明是個不苟言笑的角色，演出也絕對符合人設，但在與其他團隊成員的互動中卻妥妥的成為了「冷面笑匠」，其化學效應超越了原女主嘉魔娜。而且，在「後魁隆」時代中，獵布拉也是少數的仍具有可塑性與成長性的角色，這是驚喜之二。

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還有「毀滅者」達拉斯（Drax the Destroyer），這個在過去系列中基本上只是當作「傻瓜笑點製造機」，特徵就是「有一點力氣（還不太多）」而且「總是搞砸事情」，甚至讓人懷疑到底有何必要存在？但達拉斯在本集中終於大放異彩，不僅對他在團隊中的定位有更合理、更深入的描寫，也給了這個角色一個放下過去、昇華自己的劇情，這是驚喜之三。

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本片在做為「系列完結篇」而重點宣傳的同時，不免又讓人擔心到底是怎麼個完結法？該不會亂發便當吧？但編劇下的功夫極足，所有轉折都合情合理，包括最後的「完結方式」：就算是上世紀的日本終身雇用制公司，員工也終有退休的一天，何況是名為「銀河守護隊」、實際上卻更像是一群孤兒貼在一起取暖的冒險者團隊呢？在劇情讓所有人都得到救贖與成長後，各自分飛、追求自己下一階段的人生目標可說是必然的結果。

──結局並非是感傷的離別，而是充滿期許與希望的再出發，這就是驚喜之四了。



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《銀河守護隊3》成功貫徹系列主題

大凡一個成功的作品系列，都要有一個貫串系列的主題將不同的個體作品聯繫起來，否則整體結構不免鬆散，劇情也不免疏離。最佳例子莫過於同屬MCU的《雷神》（Thor）系列：第一、三集有著共同主題「Worthy」，主角托爾要證明自己配得上雷神的名號與力量；但第二、四集卻對此不管不顧，結果就是主角好像每一集都被「砍掉重練」，連性格都與上一集不盡相同，評價自然不佳。

反觀《銀河守護隊》系列，主角奎爾在第一集中與養父勇度（Yondu）分道揚鑣、第二集親手對抗並殺死生父壹高（Ego），過程也導致養父勇度身亡；女主角嘉魔娜與獵布拉姊妹從試圖逃離養父魁隆到起身對抗並推翻魁隆統治；而到了第三集，觀眾終於能了解火箭浣熊的過去，並看到他一步步超越其創造者「至高進化者」的過程──

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《銀河守護隊》系列選擇了最古典也最經典的「弒父」情節作為貫串三部曲的核心元素，無論是實際意義上的「弒父」，亦或是在象徵意義上的「超越父親」，都是人類歷史上最具衝突性與戲劇張力的戲碼之一。

心理學上有所謂的「弒父情節」的說法，認為男孩從出生起就生活在「父親」的陰影下，因此必須以「弒父」走出陰影，才能真正成長為一個獨立而完整的個體──這裡的弒父，也包含「弒殺心中的父親形象」這種心理層面上的意思，並不單指物理上的「殺死」。反之，若始終做不到這一點，那麼儘管身體已經成長，但是心靈卻始終停留在「父親的孩子」這一層面，始終是不成熟的、「父親的衍生物」。

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這主題在第三集中執行得最是慘烈：所有順從或相信「父親／創造主」的人物角色，不分戲份，基本上死得乾乾淨淨。能逃出生天的，都是能跨出陰影、活出自我的人物。

《銀河守護隊3》突出的群像劇

本片的大反派「至高進化者」（High Evolutionary）基本上就是個瘋狂科學家，他一心追求「完美進化的社會」，但他的完美定義卻是「在我完美掌控之下」。他所創造出來的社會，決不會有也不能有反抗或甚至只是脫離設計的苗頭，否則就會被他毀滅。在這樣一個「嚴父」之下，怎可能有獨立自我？

他的創造物之一「至高族」的大祭司遵奉他的命令，帶著剛誕生不久的亞當術士（Adam Warlock）追殺逃離他的火箭浣熊，否則一族將會被他親手毀滅。亞當雖然有著強大的力量，但卻像是個經典「戀母弒父」的大孩子，依戀著「母親」大祭司艾莎（Ayesha），並對「父親」至高進化者怒目以對。

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最終大祭司因為過度想取悅至高進化者，被意外捲入爆炸的星球中而死。但她的死，也同時給了亞當真正獨立自由的機會。亞當原本想對「父母之敵」銀河守護隊復仇，但最終還是跨出了父母的陰影，在最後一刻出手相助。

就是這樣一個看似傻瓜般的角色，也有著自己的人物刻劃與心路歷程，可見整體的編劇水準之高！不只是亞當術士，所有的角色，只要有名有姓，都幾乎有著自己獨屬的劇情線與相應的成長，劇情量之豐富實在不愧於兩小時半的片長，甚至還有意猶未竟之感。

若真要說有甚麼缺點，那便是各種「支線劇情」實在太多，某些地方便無可避免的被壓縮。做為大反派，飾演至高進化者的澤古迪伊胡治（Chukwudi Iwuji）演技極為突出，無論是安靜的憤怒亦或是出離的瘋狂都能收放自如；但也許是因為在文戲上過於突出，最後的大決戰只能給人「吓？這樣就完了？」的不盡興感。

《銀河守護隊3》從弒父到和解

男孩必須弒父，才能成為男人，而最終男人自己也會成為父親，完成與過去父親的和解──這是對於弒父情節的積極解釋。親手弒父、也埋葬了養父的奎爾，最終回到地球探望外公，完成了對過去的和解。

全家被魁隆的軍隊所殺、也協助推翻魁隆的達拉斯，最終和獵布拉一起撫養至高進化者留下的實驗體們，重新當回父親。曾協助壹高、又協助銀河守護隊擊殺壹高的螳螂女（Mantis），最終認識到自己只是從「服從壹高」轉而「服從銀河守護隊」，從未得到成長，因此決定自力踏上旅途。而身為本集主角、也完成了弒父壯舉的火箭，則與樹人（Groot）一起接手並打造出屬於自己的「銀河守護隊」。

正因為無論大小，在過去三集中留下痕跡的角色，都在這一集中得到了鍾愛與肯定，《銀河守護隊３》才會是最好、最棒的完結篇！

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：龍鳥，原文：《星際異攻隊３》：弒父三部曲的華麗收尾】