銀河守護隊3影評｜MCU回勇之作　串嘴Rocket成長陰霾突襲淚腺

Marvel電影宇宙(MCU)第五階段由《蟻俠與黃蜂女:量子狂熱》(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)展開,雖然為系列帶來頂級歹角征服者康,不過劇情上未見太大驚喜,完全只是開啟了一個新篇章。來到第二部電影《銀河守護隊3》(GUARDIANS OF THE GALAXY VOL.3),大家都持積極樂觀態度,因為今次繼續是鬼才導演占士根 (James Gunn)繼續領軍。



《銀河守護隊3》的劇情主角將由以往的星爵,轉移至第二號人物浣熊火箭身上。(《銀河守護隊3》電影劇照)

談到MCU電影系列,自完成第三階段後,第四階段似乎無以為繼,既沒有一個主線英雄有領軍氣勢,連帶超級歹角也未似乎未有著落,而且每套新作回到「各家自掃門前雪」的陣式,未有太大關聯,欠缺以往一份期待追劇的興奮。

來到《銀河守護隊3》,由導演占士根一手湊大成隊「銀河守護隊」,作為系列完結篇,當然要由親生父負責交代一切,亦因此全片150分鐘,處處滿載9年來與觀眾埋下的情感。星爵(基斯柏特 Chris Pratt)與嘉魔娜 Gamora(素兒莎丹娜 Zoe Saldana)的戀情固然是重點,愛與不愛,若即若離,要在忘記和記之間來個解決。達拉斯Drax (戴夫巴蒂斯塔 Dave Bautista)與螳螂女 Mantis (寶姬曼迪夫Pom Klementieff)的曖昧,不似有機會成事,但你又會期待二人走在一起的荒誕。

忘記和記是今集二人追求的答案。(《銀河守護隊3》預告截圖)

星爵與嘉魔娜的戀情,來到今集若即若離替他肉緊。 (《銀河守護隊3》預告截圖)

但這統統都不是今集重點,重點是火箭浣熊 Rocket的前半生。由首集入監牢一幕,已見Rocket背部有多處被改造時的傷痕,當時已預料是一大伏線,想不到要完結篇才逐一披露。每個人都有過去,Rocket的串嘴、冷漠、不近人情,原來都是成長陰影累積下來,牠並非沒有努力過,但現實世界就是要牠徒勞無功,愈是努力傷害愈大,最後更因自己的一時聰明,連累好友。每一幕都在填補角色背景,每一幕都令人體諒牠性格上的缺憾,甚至會為牠有幾下感動,這是近期MCU電影,一直缺乏的情感鋪排。

再串嘴的Rocket,今集竟然有能耐令人流下兩點淚水。(《銀河守護隊3》劇照)

此外,今集的超級歹角至高進化者High Evolutionary,亦比征服者康有番啲睇頭,至高進化者至力改造生物,控制多個異星種族,創造新物種甚至一個和諧星球「反地球」,以不滿由「低端」人類管理的地球,出發點跟魁隆不遑多讓。雖則征服者康是會影響多元宇宙,帶來的禍害更大,不過那種具體的侵略令觀眾更易投入,更會切身處地去幻想。長遠發展,至高進化者的發揮似乎更大更明確,終帶來一點期望,看看往後的發展如何。