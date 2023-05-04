銀河守護隊3影評｜MCU回勇之作　串嘴Rocket成長陰霾突襲淚腺

Marvel電影宇宙（MCU）第五階段由《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）展開，雖然為系列帶來頂級歹角征服者康，不過劇情上未見太大驚喜，完全只是開啟了一個新篇章。來到第二部電影《銀河守護隊3》（GUARDIANS OF THE GALAXY VOL.3），大家都持積極樂觀態度，因為今次繼續是鬼才導演占士根 （James Gunn）繼續領軍。



《銀河守護隊3》的劇情主角將由以往的星爵，轉移至第二號人物浣熊火箭身上。（《銀河守護隊3》電影劇照）

談到MCU電影系列，自完成第三階段後，第四階段似乎無以為繼，既沒有一個主線英雄有領軍氣勢，連帶超級歹角也未似乎未有著落，而且每套新作回到「各家自掃門前雪」的陣式，未有太大關聯，欠缺以往一份期待追劇的興奮。

來到《銀河守護隊3》，由導演占士根一手湊大成隊「銀河守護隊」，作為系列完結篇，當然要由親生父負責交代一切，亦因此全片150分鐘，處處滿載9年來與觀眾埋下的情感。星爵（基斯柏特 Chris Pratt）與嘉魔娜 Gamora（素兒莎丹娜 Zoe Saldana）的戀情固然是重點，愛與不愛，若即若離，要在忘記和記之間來個解決。達拉斯Drax （戴夫巴蒂斯塔 Dave Bautista）與螳螂女 Mantis （寶姬曼迪夫Pom Klementieff）的曖昧，不似有機會成事，但你又會期待二人走在一起的荒誕。

忘記和記是今集二人追求的答案。（《銀河守護隊3》預告截圖）

星爵與嘉魔娜的戀情，來到今集若即若離替他肉緊。 （《銀河守護隊3》預告截圖）

但這統統都不是今集重點，重點是火箭浣熊 Rocket的前半生。由首集入監牢一幕，已見Rocket背部有多處被改造時的傷痕，當時已預料是一大伏線，想不到要完結篇才逐一披露。每個人都有過去，Rocket的串嘴、冷漠、不近人情，原來都是成長陰影累積下來，牠並非沒有努力過，但現實世界就是要牠徒勞無功，愈是努力傷害愈大，最後更因自己的一時聰明，連累好友。每一幕都在填補角色背景，每一幕都令人體諒牠性格上的缺憾，甚至會為牠有幾下感動，這是近期MCU電影，一直缺乏的情感鋪排。

再串嘴的Rocket，今集竟然有能耐令人流下兩點淚水。（《銀河守護隊3》劇照）

此外，今集的超級歹角至高進化者High Evolutionary，亦比征服者康有番啲睇頭，至高進化者至力改造生物，控制多個異星種族，創造新物種甚至一個和諧星球「反地球」，以不滿由「低端」人類管理的地球，出發點跟魁隆不遑多讓。雖則征服者康是會影響多元宇宙，帶來的禍害更大，不過那種具體的侵略令觀眾更易投入，更會切身處地去幻想。長遠發展，至高進化者的發揮似乎更大更明確，終帶來一點期望，看看往後的發展如何。