銀河守護隊3︱曾試鏡美隊雷神都失敗　基斯柏特：做配角都冇回音

2023年Marvel超級英雄第二部重磅製作《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）已於5月3日上映。電影是過檔到DC擔任CEO的導演占士根（James Gunn）最後一部為Marvel執導的電影，亦為《銀河守護隊》三部曲劃上句號。日前「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）接受美國電視節目訪談時，分享自己成為星爵前，竟然曾經試鏡脫衣舞吧幾乎成為舞男，以及在第三集締造一項Marvel電影歷史創舉！

基斯柏特日前接受美國名嘴Jimmy Kimmel節目訪問，大爆《銀河守護隊3》的製作秘密及過去試鏡的經歷。（節目截圖）

基斯柏特於Jimmy Kimmel的節目上，自爆自己曾經試鏡多個Marvel超級英雄，主持問及他曾否試鏡美國隊長時，基斯柏特表示：「有！我試鏡過所有角色！我與Marvel有過相當艱難的歷程。我曾經試鏡《雷神奇俠》（Thor）電影，但不是做雷神，而是做其他配角，但也沒有回音！」

基斯柏特成為星爵前，曾經試鏡美國隊長、雷神奇俠配角等多個角色。（《銀河守護隊3》電影劇照）

基斯柏特自爆連試鏡《雷神奇俠》的配角也沒有中選。（《雷神奇俠》電影劇照）

而他更表示試鏡Marvel超級英雄角色並非生涯最艱難的面試，他自爆：「我在18歲時曾經於華盛頓州愛民頓一家叫『Mr Pattywhacks』的脫衣舞吧試鏡。」他續指：「我為試鏡舞男，曾經為一個男人表演脫衣舞，一個男人！」而他亦表示自己其實應該有機會成功獲得該工作：「我記得當時是中午時分，那個地方很髒，我選了Genuine的一首慢歌《Pony》，對我與那個面試官而言實在太慢，但最後那個人仍然說我應該來工作！但我最後也沒有去工作！」

基斯柏特自爆曾於一家脫衣舞吧試鏡成為舞男。（節目截圖）

不知基斯柏特18歲時有沒有星爵一樣的健美身型？（《銀河守護隊》電影劇照）

而基斯柏特成為星爵後，更於《銀河守護隊3》達成一項創舉。在電影的橋段中，星爵與獵布拉爭吵期間，焦急地說了一個：「Just get in the fxxking car！」，這句對白成為了Marvel電影史超過30部電影中，首次成功「出街」的F字粗口。基斯柏特在節目上提到這項創舉時笑指：「我猜所有演員都有試過！在兒童不宜（PG-13）的電影中，我們可以用兩個『Shxt』字或者一個F字粗口。而所有人都會嘗試爆肚、企圖偷偷帶進電影中。多年來我一直也有嘗試！這其實已不是我第一次嘗試，但他們剪接在一起後，認為非常好笑，所以決定保留。」而主持更表示，連經常在電影中用F字粗口的演員森姆積遜（Samuel Jackson）也沒有成功達到這個目標。

電影中，星爵與獵布拉爭吵期間，大叫：「Just get in the Fxcking car！」成為Marvel電影史上首次「出街」的F字粗口對白。（《銀河守護隊3》電影劇照）

在《銀河守護隊3》前，F字粗口最接近成功成為Marvel電影對白的一次，是森姆積遜在《復仇者聯盟3：無限之戰》的彩蛋中，化灰前說的半句。（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照）

基斯柏特更爆料指：「Marvel片廠CEO Kevin Feige曾向導演占士根表示『你應該不會想成為第一個將F字粗口帶進Marvel電影的導演吧！』但占士根竟然回應『我當然想！你還不認識我嗎？這正正就是我想達成的事！』實在太瘋狂了！」