銀河守護隊3︱曾試鏡美隊雷神都失敗　基斯柏特：做配角都冇回音

2023年Marvel超級英雄第二部重磅製作《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)已於5月3日上映。電影是過檔到DC擔任CEO的導演占士根(James Gunn)最後一部為Marvel執導的電影,亦為《銀河守護隊》三部曲劃上句號。日前「星爵」基斯柏特(Chris Pratt)接受美國電視節目訪談時,分享自己成為星爵前,竟然曾經試鏡脫衣舞吧幾乎成為舞男,以及在第三集締造一項Marvel電影歷史創舉!

基斯柏特日前接受美國名嘴Jimmy Kimmel節目訪問,大爆《銀河守護隊3》的製作秘密及過去試鏡的經歷。(節目截圖)

基斯柏特於Jimmy Kimmel的節目上,自爆自己曾經試鏡多個Marvel超級英雄,主持問及他曾否試鏡美國隊長時,基斯柏特表示:「有!我試鏡過所有角色!我與Marvel有過相當艱難的歷程。我曾經試鏡《雷神奇俠》(Thor)電影,但不是做雷神,而是做其他配角,但也沒有回音!」

基斯柏特成為星爵前,曾經試鏡美國隊長、雷神奇俠配角等多個角色。(《銀河守護隊3》電影劇照)

基斯柏特自爆連試鏡《雷神奇俠》的配角也沒有中選。(《雷神奇俠》電影劇照)

而他更表示試鏡Marvel超級英雄角色並非生涯最艱難的面試,他自爆:「我在18歲時曾經於華盛頓州愛民頓一家叫『Mr Pattywhacks』的脫衣舞吧試鏡。」他續指:「我為試鏡舞男,曾經為一個男人表演脫衣舞,一個男人!」而他亦表示自己其實應該有機會成功獲得該工作:「我記得當時是中午時分,那個地方很髒,我選了Genuine的一首慢歌《Pony》,對我與那個面試官而言實在太慢,但最後那個人仍然說我應該來工作!但我最後也沒有去工作!」

基斯柏特自爆曾於一家脫衣舞吧試鏡成為舞男。(節目截圖)

不知基斯柏特18歲時有沒有星爵一樣的健美身型?(《銀河守護隊》電影劇照)

而基斯柏特成為星爵後,更於《銀河守護隊3》達成一項創舉。在電影的橋段中,星爵與獵布拉爭吵期間,焦急地說了一個:「Just get in the fxxking car!」,這句對白成為了Marvel電影史超過30部電影中,首次成功「出街」的F字粗口。基斯柏特在節目上提到這項創舉時笑指:「我猜所有演員都有試過!在兒童不宜(PG-13)的電影中,我們可以用兩個『Shxt』字或者一個F字粗口。而所有人都會嘗試爆肚、企圖偷偷帶進電影中。多年來我一直也有嘗試!這其實已不是我第一次嘗試,但他們剪接在一起後,認為非常好笑,所以決定保留。」而主持更表示,連經常在電影中用F字粗口的演員森姆積遜(Samuel Jackson)也沒有成功達到這個目標。

電影中,星爵與獵布拉爭吵期間,大叫:「Just get in the Fxcking car!」成為Marvel電影史上首次「出街」的F字粗口對白。(《銀河守護隊3》電影劇照)

在《銀河守護隊3》前,F字粗口最接近成功成為Marvel電影對白的一次,是森姆積遜在《復仇者聯盟3:無限之戰》的彩蛋中,化灰前說的半句。(《復仇者聯盟3:無限之戰》電影劇照)

基斯柏特更爆料指:「Marvel片廠CEO Kevin Feige曾向導演占士根表示『你應該不會想成為第一個將F字粗口帶進Marvel電影的導演吧!』但占士根竟然回應『我當然想!你還不認識我嗎?這正正就是我想達成的事!』實在太瘋狂了!」