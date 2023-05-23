《狂野時速10》全球票房勁吸3.19億美金！中國上映首周亦創紀錄

【狂野時速10／Fast X】闊別快兩年再度回歸大銀幕的《狂野時速》（Fast & Furious，台譯《玩命關頭》）系列，最新強打《狂野時速10》（Fast X）果然威力不凡，美國以首周票房6750萬美金登上冠軍，而全台上映首周也以1.3億台幣榮登票房冠軍，破了今年單日票房及首周開片的票房紀錄。全球票房總計橫掃3.19億美金，最難得的是已經許久對荷李活大片反應冷淡的中國，也維持該系列一貫的好表現，創下開年以來美國強片最佳首映票房。



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《狂野時速》系列雖然充滿違反重力學與常理的刺激片段，觀眾都能主動把理智丟在一邊，純粹享受影音震撼，一次又一次開出亮眼的票房。本集中，「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）扮演的大反派，不只陰險狠辣又瘋狂且風騷，是全系列最與眾不同的一位反派，觀眾也對他這回的精彩演出給予一致好評。隨著《狂野時速10》在全球熱賣，也宣告暑期黃金檔正式展開，眾大片的票房成績如何排名，觀眾都拭目以待。

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