狂野時速10影評｜爛番茄觀眾評分85％！積遜莫瑪一原因成最大賣點

【狂野時速10／影評／Fast X】筆者絕對可以敢說自己是在同業裡頭，最能接受商業片的人，雖然有時候，仍然會被稱為「影迷、影評人」，但這些簡單粗暴的聲光娛樂效果，正是筆者愛上電影的初衷。回到重點，筆者甚至可以說是《狂野時速》（Fast & Furious，台譯《玩命關頭》）系列的粉絲，從第六集開始每集都在電影院欣賞的我，這系列說是陪著自己長大也不違過。所以，作為份量滿滿的《狂野時速10》（Fast X），當列度（Dom Toretto）與他的玩命團隊這回交出了什麼樣的成績單呢？



當列度和他的家人這些年來執行過許多看似不可能的任務，以機智、膽量與速度勝過一個個勁敵。而這一次，他們必須面對有史以來最致命的對手：一個與過去有關的可怕威脅，為了雪恨誓言要永遠摧毀這個家庭及當列度所愛的一切。

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在第十集的上映前夕，雲迪素（Vin Diesel）在首映會上透露，原本預計拍攝第十、十一集作為系列完結的《狂野時速》，如今在第十集拍攝完畢後，決定加碼推出第十二集！確定將一份道別變得更加綿長，變成一個三部曲形式呈現，所以如今大家看到的第十集，只是系列結尾的第一幕喔！

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對於要不要看過前面幾集《狂野時速》才能理解呢？我認為這端看你想不想擁有完整的體驗，如果你只是圖個帥哥美女爆破刺激，那你不了解劇情跟角色也沒關係。但如果你希望看電影全程都在狀況內，我的堅定回答就是：「要！」不然對角色關係會有點狀況外，不過也不至於到看不懂他們在瞎忙些什麼啦，但當重要角色出來全場驚呼的時候，你就會有點被冷落了。

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《狂野時速》系列從第五集開始，便成功轉型，變成了「以飛車的名義，行動作、特務電影之實」的系列作品，這個系列在我看來已經變成：「能接受的就是奮力的愛下去，不能接受的就是雙手一攤無可奈何。」的狀態，逐漸與粉絲之前形成：「我知道你會弄得很扯，但我很喜歡所以你弄吧！的那一種你ok我ok的氛圍在前進。」

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然而《狂野時速》的電影團隊其實也發現，自己在觀眾眼裡，逐漸被往「不太需要認真看待，畢竟就是這麽不合理。」的方向靠攏，所以電影也不斷類似打破第四道牆的暗諷片中的不合理，例如上一集羅馬（Rome）嘲諷自己有主角光環，所以刀槍不入且不會死；這集更有特務局的新任局長，嘲諷玩命團隊「違反上帝原則與物理定律」，讓不少觀眾忍不住噴笑。

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到了系列的後半段，這群人的志向早已不在飆車了，執行跨國秘密任務、阻止世界毀滅與世界大戰，才是這一群人的重點（只是任務中的代步工具是車子）。而每一集《狂野時速》中，恐怖份子一定會發現一個足以摧毀世界的超強黑科技，這些恐怖份子通常會被揭露就是玩命團隊到處在外面積累下來的某位敵人，把世界危機與這個家庭的恩怨綁在一起，讓他們總是被過去追著跑。

這就來到了我喜歡這一集的地方，電影終於不再胡謅一些厲害到足以毀天滅地的黑科技，而是把焦點放在這位前來對玩命團隊復仇的反派，也就是積遜莫瑪（Jason Momoa）飾演的但丁（Dante）身上，他不追求什麼強大的黑科技，他只是想要「復仇」。所以這一集玩命團隊都是為了自己在奮鬥，什麼拯救世界都只是順便而已。但丁的窮追猛打直接把玩命團隊原本平安幸福的氛圍打碎，讓成員們四散在各處，給了這三部曲不錯的開場基調，讓觀眾看到這個玩命團隊也正在慢慢重新集結的感覺。

這次最重磅加盟的「水行俠」積遜莫瑪，完全是本片的最大賣點，開場的時候原本以為又是一個一板一眼耍狠耍帥的反派，結果卻在片中不停被他的表演給逗樂，擺脫以往黑黑酷酷的造型，他綁起了雙馬尾、擦指甲油，在動作與台詞上有了不少的反差萌，真的很難讓人討厭這個反派，完全搶走了我的目光。

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希望進場享受聲光效果的粉絲，這次保證可以大飽眼福，這次大場面的動作場面真的很用心，尤其是羅馬街頭的飛車追逐，整路讓我不自覺的掐著著衣服，再來預告片有的拉直升機、飛越水庫都是一個比一個還刺激，唯一美中不足的大概是近身搏鬥的剪接與鏡頭搖晃過於頻繁，這一點這系列之前的導演林詣彬（Justin Lin）還是掌握的比較出色。

在文末我也不太知道怎麼做結尾了，畢竟我認為我已經在前面說明白了，《狂野時速》系列如今就是：「能接受的就是奮力的愛下去，不能接受的就是雙手一攤無可奈何。」的情況了，喜歡前作、有興趣的觀眾放心去看吧！平常就沒興趣、跟前幾集對不上頻率的觀眾，就迴避迴避囉！

《狂野時速10》（Fast X）僅獲得54%的爛番茄新鮮度，但觀眾評分卻高達85%，再一次證實影評人口味與大眾對電影的期望存在著強大落差。（截圖）

最後，只有我覺得Cast來演當列度的家庭成員很不一，當列度跟他兒子不像、當列度跟他媽也不像、當列度跟他弟弟莊先拿（John Cena）飾演的雅各（Jacob）也不像呀？怎麼會？另一個令我驚訝的點：我以為很多人跟我一樣都看過《狂野時速》系列，結果卻不盡然，身邊看過的人屈指可數（不敢相信！）

【總分 8.2 / 10】

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：咖哩聊電影Curry Talks Movies，原文：《玩命關頭X》觀後感 /「沒在管上帝原則與物理定律的團隊又來了！」】