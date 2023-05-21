狂野時速10︱91歲嫲嫲攞過奧斯卡　拍過《西城故事》《國王與我》

荷里活賽車犯罪賣座電影系列《狂野時速》（Fast and Furious）系列第10集《狂野時速10》（Fast X）已於5月18日在香港上映，電影自2001推出首集以來歷經超過20年，在以雲迪素（Vin Diesel）飾演的男主角Dominic Toretto為中心的故事裡，不斷向外擴張，每集均有新成員加盟成為「一家人」。



《狂野時速》系列以雲迪素飾演的Dominic Toretto家族為重心，家人成員一直向外擴展。（《狂野時速10》電影劇照）

《狂野時速10》裡，Toretto家族突然多了一位嫲嫲，但原來飾演的Rita Moreno大有來頭！（《狂野時速10》電影劇照）

繼上集引入由摔角手兼演員John Cena飾演的重要角色Jacob Toretto後，今集Toretto家族又再增添一員，就是Dom的嫲嫲Abuelita，雖然嫲嫲只出現在電影開首的家族聚餐上，但原來飾演Abuelita的演員Rita Moreno大有來頭！

雲迪素飾演的男主角Dominic Toretto的嫲嫲在《狂野時速10》裡出場，並由Rita Moreno飾演。（《狂野時速10》電影劇照）

Rita Moreno雖然在《狂野時速10》裡只出現一場，但原來她大有來頭！（《狂野時速10》電影劇照）

現年91歲的Rita Moreno生於1931年，她是現時所餘無幾、曾經歷過荷里活盛世的演員，於上世紀五十年代進入演藝圈，曾經參演經典歌舞片《萬花嬉春》（Singin' in the Rain）、《國王與我》（The King and I）及《西城故事》（West Side Story）等電影，更憑《西城故事》的演出於1962年奪得奧斯卡「最佳女配角」獎，更在60年後由史提芬史匹堡（Steven Spielberg）翻拍的《西城故事》裡演出！

Rita Moreno於六十年代有份參演經典歌舞電影《西城故事》，劇照為Rita Moreno（右）與女主角Natalie Wood（左）。（《西城故事》電影劇照）

事隔60年，Rita Moreno再次演出當年的名作《西城故事》，新版由史提芬史匹堡執導翻拍。（《西城故事》電影劇照）

Rita Moreno有份參演尤伯連納的名作《國王與我》。（《國王與我》電影劇照）

雖然在電視開始普及的年代，Rita Moreno轉向進軍電視、拍攝劇集，然而她亦多次奪得艾美獎（Emmy Awards）及英國電影學院獎（BAFTA），成為少數演藝事業橫跨70年、演藝成就超卓的波多黎各裔女演員。