狂野時速10︱91歲嫲嫲攞過奧斯卡 拍過《西城故事》《國王與我》
撰文：莫匡堯
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荷里活賽車犯罪賣座電影系列《狂野時速》（Fast and Furious）系列第10集《狂野時速10》（Fast X）已於5月18日在香港上映，電影自2001推出首集以來歷經超過20年，在以雲迪素（Vin Diesel）飾演的男主角Dominic Toretto為中心的故事裡，不斷向外擴張，每集均有新成員加盟成為「一家人」。
繼上集引入由摔角手兼演員John Cena飾演的重要角色Jacob Toretto後，今集Toretto家族又再增添一員，就是Dom的嫲嫲Abuelita，雖然嫲嫲只出現在電影開首的家族聚餐上，但原來飾演Abuelita的演員Rita Moreno大有來頭！
現年91歲的Rita Moreno生於1931年，她是現時所餘無幾、曾經歷過荷里活盛世的演員，於上世紀五十年代進入演藝圈，曾經參演經典歌舞片《萬花嬉春》（Singin' in the Rain）、《國王與我》（The King and I）及《西城故事》（West Side Story）等電影，更憑《西城故事》的演出於1962年奪得奧斯卡「最佳女配角」獎，更在60年後由史提芬史匹堡（Steven Spielberg）翻拍的《西城故事》裡演出！
雖然在電視開始普及的年代，Rita Moreno轉向進軍電視、拍攝劇集，然而她亦多次奪得艾美獎（Emmy Awards）及英國電影學院獎（BAFTA），成為少數演藝事業橫跨70年、演藝成就超卓的波多黎各裔女演員。