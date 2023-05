狂野時速10︱91歲嫲嫲攞過奧斯卡　拍過《西城故事》《國王與我》

荷里活賽車犯罪賣座電影系列《狂野時速》(Fast and Furious)系列第10集《狂野時速10》(Fast X)已於5月18日在香港上映,電影自2001推出首集以來歷經超過20年,在以雲迪素(Vin Diesel)飾演的男主角Dominic Toretto為中心的故事裡,不斷向外擴張,每集均有新成員加盟成為「一家人」。



《狂野時速》系列以雲迪素飾演的Dominic Toretto家族為重心,家人成員一直向外擴展。(《狂野時速10》電影劇照)

《狂野時速10》裡,Toretto家族突然多了一位嫲嫲,但原來飾演的Rita Moreno大有來頭!(《狂野時速10》電影劇照)

繼上集引入由摔角手兼演員John Cena飾演的重要角色Jacob Toretto後,今集Toretto家族又再增添一員,就是Dom的嫲嫲Abuelita,雖然嫲嫲只出現在電影開首的家族聚餐上,但原來飾演Abuelita的演員Rita Moreno大有來頭!

雲迪素飾演的男主角Dominic Toretto的嫲嫲在《狂野時速10》裡出場,並由Rita Moreno飾演。(《狂野時速10》電影劇照)

Rita Moreno雖然在《狂野時速10》裡只出現一場,但原來她大有來頭!(《狂野時速10》電影劇照)

現年91歲的Rita Moreno生於1931年,她是現時所餘無幾、曾經歷過荷里活盛世的演員,於上世紀五十年代進入演藝圈,曾經參演經典歌舞片《萬花嬉春》(Singin' in the Rain)、《國王與我》(The King and I)及《西城故事》(West Side Story)等電影,更憑《西城故事》的演出於1962年奪得奧斯卡「最佳女配角」獎,更在60年後由史提芬史匹堡(Steven Spielberg)翻拍的《西城故事》裡演出!

Rita Moreno於六十年代有份參演經典歌舞電影《西城故事》,劇照為Rita Moreno(右)與女主角Natalie Wood(左)。(《西城故事》電影劇照)

事隔60年,Rita Moreno再次演出當年的名作《西城故事》,新版由史提芬史匹堡執導翻拍。(《西城故事》電影劇照)

Rita Moreno有份參演尤伯連納的名作《國王與我》。(《國王與我》電影劇照)

雖然在電視開始普及的年代,Rita Moreno轉向進軍電視、拍攝劇集,然而她亦多次奪得艾美獎(Emmy Awards)及英國電影學院獎(BAFTA),成為少數演藝事業橫跨70年、演藝成就超卓的波多黎各裔女演員。