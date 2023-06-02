小魚仙反派太美獲力捧演Ariel　烏蘇拉拒取代荷爾貝莉同網民開戰

《小魚仙》（The Little Mermaid、又譯《小美人魚》）上映以來話題不斷，上週也在全球擄獲不錯票房成績，不過女主角荷爾貝莉（Halle Bailey）演出該片以來，始終充滿選角爭議，最近甚至有不少網友力薦片中飾演反派烏蘇拉（Ursula）人形扮相的英國女星謝茜嘉亞歷山大（Jessica Alexander），頂替演出艾莉奧（Ariel），反而讓她暴怒，為了捍衛同事不惜刪除留言並封鎖網友。



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23歲英國女星謝茜嘉亞歷山大在《小魚仙》戲份不多，飾演迷惑王子的「凡妮莎」，是女巫烏蘇拉為了拆散愛麗兒與艾力王子（Eric），自己上岸變成人形美女「凡妮莎」，雖然沒有太多表演機會，但因為外型美麗、性感，讓許多網友印象深刻，更掀起許多推Twitter網友留言表示「男主角絕對會被她迷惑」、「這才是心中的美人魚」、「可以選她，然後讓現在這位為她配音」、「這才是美人魚吧」，卻似乎引來她不悅。

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在Twitter上，已有不少網友表示，當自己留言要謝茜嘉演出《小魚仙》便被封鎖，其中一名網友表示自己原本寫「妳這麼漂亮、妳才應該演小魚仙」，該留言便被謝茜嘉刪除，帳號也被封鎖，不過她力挺同事的舉動，被其他網友稱讚。謝茜嘉早從14歲就開始演戲，已演過迪士尼劇集《追夢的佩妮》，另有《靈體盛宴》（A Banquet）、《玻璃屋》（Glasshouse），雖然還未受到注目，但隨著《小魚仙》的話題性大熱，已經開始有不少人認識她。

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