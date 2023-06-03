小魚仙｜近40%觀眾刷1星負評　IMDb出招制衡　網民鬧操控言論自由

【小魚仙真人版】迪士尼在2019年宣布將由非裔女歌手荷爾貝莉（Halle Bailey）出演經典動畫《小魚仙》（The Little Mermaid、又譯《小美人魚》）主角，消息一出便引來網友反彈聲浪。如今電影上映不到一週，雖然寫下超過2億美元的票房佳績，但網路上還是有不少酸民狂刷負評，讓IMDb大動作宣布調整評分系統，改採用「加權方式」計算評價。



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根據《紐約郵報》報導，雖然真人版《小魚仙》電影在IMDb上獲得7／10的好評，但仍有部分網友故意狂刷低分負評，試圖想拉低評分。對此，IMDb在美國、加拿大、英國、巴西和墨西哥的《小魚仙》頁面上表示，官方評級機制偵測到針對該部電影的「異常的投票行為」，為了維持評級系統的可靠性，改採另一種「加權計算方式」。

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IMDb在官網上解釋，「最簡單的說明方式是，儘管我們接受也考量了從用戶那裡收到的所有評分，但並非所有評分都對最終評級的有相同的影響」，「當偵測到異常投票行為時，可能會應用加權計算來保持系統的可靠性。」

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值得注意的是，IMDb在聲明中強調，為了確保新的評級機制維持有效，「不會透露蒐集評分的確切方法」。雖然官方的原意似乎是希望能篩選掉無意義的負評，但拒絕公開評價篩選機制也遭到網友批評是「操控言論自由」。

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事實上，《小魚仙》自從宣布要翻拍成真人版電影以來就爭議不斷，不少迪士尼老粉擔心從小看到大的經典動畫被「魔改」，選角也屢遭質疑。儘管如此，根據 IMDB旗下的票房追蹤網站「Box Office Mojo」統計，《小魚仙》自上週五（26）上映以來，全球票房收入達到2.09億美元，穩坐票房冠軍。

《小魚仙》被狂灌一分負評。（截圖）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】