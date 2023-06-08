蜘蛛俠飛躍蜘蛛宇宙影評｜爛番茄新鮮度高達96%　卻因一敗筆扣分

【蜘蛛俠飛躍蜘蛛宇宙／影評】由Sony動畫根據Marvel漫畫改編製作的動畫電影《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse），全球同步上映後，很多人看完都讚不絕口。不少傳媒和影迷喊出了「2023年最好的電影之一」、「近年來最好的動畫電影之一」，甚至是「有史以來最好的超級英雄電影」。



票房成績上，本片也無需像前作那樣低開高走，而是直接高開高走。1.205億美元的北美首周票房暫列今年開畫成績第二高，相當於前作《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）的3.3倍。

在真人超級英雄電影因審美疲勞和普遍萎靡的今年，敘事和畫面都不走尋常路的《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》無疑給足了觀眾驚喜。截至目前，爛番茄新鮮度高達96%，爆米花指數96%，IMDb評分9.1分（5.1萬人），MTC傳媒綜合分87分（56篇）。明年奧斯卡的「最佳動畫長片獎」似乎已經提前失去了懸念。

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然而，在遠離蜘蛛俠老家的中國，看似一致好評的影片卻遭遇了很多1分或1星的極端差評。這些差評並非什麼有組織的抹黑行動，而是真真正正的「自來黑」。

究其原因，《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》是一名典型的「偏科生」，甚至算得上是史上最強的偏科生。它在優勢科目裡一騎絕塵，又在劣勢科目裡讓人無法直視。

一、優點：視聽效果、粉絲情懷

有時候，最簡單粗暴的想法，反而帶來最顛覆性的創新。Sony動畫打造的這兩部《蜘蛛俠》動畫電影，在視覺上的路子上竟然是“動畫=動起來的漫畫”。

這個路子聽上去極為無腦，但真操作起來，卻對想像力和技術都提出了超高的要求。特意使用每秒12幀的幀率（常規電影為24幀/秒），每幀由兩幅畫面疊加而來，實現了動態模糊效果。當角色身處其它平行世界時，會出現獨特的「脈衝干擾」特效，營造了立體化、碎片化的視覺體驗。

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主創們還把上世紀60年代漫畫的印刷技巧與當下的CGI技術結合在一起，創造出歷史與現代交織、傳統與潮流碰撞、漫畫與動畫融合的獨特風格。不僅網點效果、色塊、對話方塊、獨白氣泡、擬聲詞等漫畫元素在片中隨處可見，真人電影的場景和角色也無縫銜接了進來。

《跳入蜘蛛宇宙》是其他宇宙的蜘蛛俠來到了麥爾斯莫拉利斯（Miles Morales）的世界，差異化只在造型上；《飛躍蜘蛛宇宙》是麥爾斯去到了其它蜘蛛俠的宇宙中，差異化就幾何倍數地增加了。

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每一個平行宇宙都有完全獨立的視聽風格，讓影片成為了想像力和潮流文化的大秀場。平面的、立體的、抽象的、具體的，以及各種時代元素、地域元素交替登場，只有你想不到，沒有主創做不出。比如雖然只出現了兩次、但喜感爆棚的「樂高宇宙」，就為體驗感加分不少。

雖然編劇菲力羅德（Phil Lord）承認自己沒有看全所有蜘蛛俠的漫畫，但本片對漫畫裡曾經出現的眾多版本的蜘蛛俠，都做了比較到位的「挪用」。蜘蛛聯盟裡，上百位形態各異的蜘蛛俠追捕麥爾斯的段落，堪稱近幾年粉絲情懷牌的巔峰。

對幾位戲份較多的蜘蛛俠，影片細膩地描繪了他們彼此間的異與同。異的存在，帶來了豐富且酷炫的打戲；同的存在，強化了命運與抗爭的主題。

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二、缺點：故事結構、敘事節奏

《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》的故事本無太大問題，用織網概念打造了獨屬於本系列的平行宇宙世界觀，而且牢牢抓住了蜘蛛俠作為一位孤獨的超級英雄，必須面對的內心困惑的設定。

主創的確沒有低估觀眾的理解能力，但他們顯然高估了普通觀眾對蜘蛛俠諸多設定的瞭解程度。不太瞭解蜘蛛俠漫畫，又沒怎麼認真看過八部蜘蛛俠真人電影的觀眾，不僅很多細節梗看不懂，而且對於一些主題、情感、成長等重要元素的感受也會弱很多。

比如片中麥爾斯和女蜘蛛俠桂恩（Spider Gwen）都糾結要不要把自己的蜘蛛俠身份告訴父母。早期的超級英雄，如超人、蝙蝠俠、蜘蛛俠們，的確都會糾結於此。可是自從鐵甲奇俠（Iron Man）在大銀幕上說出那句「Yes，I am Iron Man」，觀眾對這種糾結就沒那麼感冒了。

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尤其是經歷了Marvel後來一系列超級英雄片的洗禮，現在的觀眾早就已經習慣了超級英雄組團、與普通人和睦相處的狀態。如今再讓他們去與這份糾結共情，理解蜘蛛俠的孤獨，有點難。

三、片尾橋段出事成最大扣分位

主創打定了主意要把《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》的故事拍成兩部，可觀眾卻並沒有做好只看「Part 1」的準備。大戰在即，卻突然結尾，很多人感覺被戲弄了，繼而怒打差評。

作為「Part 1」，本片結尾卡的位置的確非常不妥。按整體結構而言，2小時處，麥爾斯從蜘蛛聯盟成功逃離，是勉強可以用作結尾的。後來的反轉，以及女蜘蛛俠桂恩搬救兵等情節，完全可以放在下部。

從經典的戲劇結構來說，麥爾斯逃離後的一段，既不是高潮，也不是結尾，更不是尾聲。這段戲更像是「起承轉合」中的「轉」。把這樣一段戲放在最後，不扣分才怪。

由於規劃時就分成了上下部，所以字幕前的引子、建置段落、發展段落都被拉長了一倍。這導致了節奏上的拖遝。全片前1個小時，是本應30到40分鐘內就搞定的建置段落。這個段落的戲劇目的是鋪墊麥爾斯和女蜘蛛俠桂恩與父母間的關係。

目前而言，這段裡的不少臺詞都有灌水的嫌疑。文戲的拖遝，讓不少觀眾忍得頗為焦躁。現在，只怕人們期待的不是講述《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》下半部故事的續作，而是未來可能以藍光套裝形式出現的兩集合一重剪版。

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