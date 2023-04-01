John Wick 4影評｜奇洛李維斯致敬港產動作片　3個鐘解構殺神宿命

【殺神John Wick 4影評】2014年，曾經為奇洛李維斯（Keanu Reeves／基努李維）於電影《22世紀殺人網絡》（The Matrix／黑客帝國／駭客任務）中擔任特技替身的查德史達赫斯基（Chad Stahelski），執導其首部劇情長片《殺神John Wick》（John Wick／捍衛任務），跟奇洛李維斯於電影中一導一演的合作，既是能夠發揮他對動作特技的功架，同時亦令奇洛李維斯於電影中再次展現他的功夫動作場面。繼2019年的《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum／捍衛任務3：全面開戰）之後，他們二人再次的合作，繼續展開John Wick的大開殺戒！《殺神John Wick 4》（John Wick: Chapter 4／捍衛任務4）喘不過氣的動作情節，為奇洛李維斯塑造深入民心的角色，向香港的動作電影致敬。



《殺神John Wick 4》承接上集的故事發展，John Wick於紐約大難不死後，他便走到日本的大阪，向舊相識的島津光司求助，可是，「高桌會」的新話事人Gramont要把集團重新管治，而他亦決定要斬草除根，同時要把John Wick置諸死地。於是，Gramont便找來John Wick的昔日戰友 — 希望跟女兒度過平靜生活的Caine重出江湖，誓要把John Wick孤立。為了取回自由，John Wick決定要向Gramount宣戰，展開連場的殺戮…

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不經不覺，從第一集的《殺神John Wick》開始，直到最新的一集，整個系列已經有九年的時間，導演查德史達赫斯基與奇洛李維斯的長期合作，彼此已經建立了合作的默契，經過了之前三集的「大開殺戒」之後，最新一集的故事又會如何發展的呢？繼續打不死的John Wick，又會使出什麼的的招數呢？電影的故事承接第三集的結尾開始，John Wick大難不死，再次手執刀槍，跟「高桌會」展開連場的弒殺，同時間，追殺John Wick的懸賞不斷地增加，令他成為各方各面殺手的目標…

其實，當知道《殺神John Wick》會有第四集的時候，這也不足為奇，可以說是預期之內的事，始終之前的三集成績有目共睹，加上電影的劇情發展，就算是「不合情理」的不死之身，隨著故事的發展，電影其實也是有一定的可觀性，第三集更加入了不少血腥暴力的成份，配上明快的節奏，劇情誼能夠呈現出更加強烈的震撼力。

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今集其中一個最大的「challenge」，莫過於影片的片長，今集的片長為170分鐘—沒錯，長達三小時的電影篇幅，究竟今集為何會這麼「長」的呢？畢竟這是一部動作類型電影，連場的打鬥和血腥暴力的場面，明快的節奏，切合電影的風格。然而，跟前集相若，影片有不少的文戲，以頗多的篇幅交代人物的關係及其背景，所以觀看電影的時候，難免會感到有點冗長，不過這卻能夠對於John Wick如何透過自我掙脫枷鎖，最後解脫而尋求自由作解說，打破John Wick的宿命。

不能否認，《殺神John Wick 4》中的動作場面，確實是賞心悅目，今集其中一個特色之處，跟上集相若，就是加入了不少香港的動作電影元素，而由葉偉信執導、甄子丹與洪金寶等演出的《殺破狼》，更是導演查德史達赫斯基主要參考的香港電影，他把當中的人物造型、場景設定、動作設計等素材放在《殺神John Wick 4》裡，觀看的時候，既是印象深刻，同時也勾起了不少對香港動作電影的印象。當中不得不提的部份，就是奇洛李維斯飾演的John Wick走到德國柏林，跟經營夜店、由曾演出《葉問4：完結篇》的史葛阿特金斯（Scott Adkins）飾演的Killa決鬥一場，雖然穿上西裝的史葛阿特金斯，其角色造型身型肥大，不過跟奇洛李維斯的打鬥場面甚有睇頭，加上史葛阿特金斯的動作流暢自如，以及飾演Caine的甄子丹同場的動作演出，看得血脈沸騰！不難發現這一場戲，就是取材於《殺神John Wick》中，甄子丹跟洪金寶結局部份的決戰一場，Killa正是洪金寶飾演的王寶的化身，導演亦藉此向香港動作電影致敬。

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無疑，今集出現的人物眾多，除了以上提及的甄子丹與史葛阿特金斯外，片中還有一直於《殺神John Wick》系列出現，飾演Bowery King的羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）、Winston的伊恩麥沙尼（Ian McShane）、與飾演Charon，剛剛去世的蘭斯列迪克（Lance Reddick）；以及新加入演出，飾演島津光司的真田廣之、Akira的澤山璃奈、Mr. Nobody的沙米爾安德森（Shamier Anderson）、「高桌會」新話事人Gramont的標斯卡斯格（Bill Skarsgård）等等，確是令電影生色不少… 當然，不得不得整個系列最重要的靈魂角色 —「狗」，今集的狗又會有什麼的驚喜呢？拭目以待！

《殺神John Wick》系到來到第四集，電影的創作方面也會是有點難度，如何把John Wick的角色繼續地去發展，而能夠具有說服力呢？（其實有沒有說服力都不太重要，只要是奇洛李維斯的演出，也會是進場觀看的動力吧！）《殺神John Wick 4》仍有不少可觀之處，導演查德史達赫斯基與奇洛李維斯的長期合作，嘗試加入更多的元素，動作場面豐富，讓觀眾能夠置身於那緊湊刺激的動作場面裡，看得咬牙切齒，也不失爽快的觀感，這大概就是《殺神John Wick》的特色吧！

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