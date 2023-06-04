譯戰同盟影評｜爛番茄新鮮度高達82％！英文片名Covenant有隱喻？

【譯戰同盟／影評】曾經執導《夠薑四小強》（Lock, Stock and Two Smoking Barrel）、《神探福爾摩斯》（Sherlock Holmes）與《瘋狂紳士幫》（The Gentlemen）等作品的英國導演佳烈治（Guy Ritchie），其作品風格幽默風趣，充滿英倫色彩，喜感十足。近年產量豐富的佳烈治，繼本年年初的《伙星行動：扭計特攻》（Operation Fortune: Ruse de guerre）後，相隔四個月後再有新作上映，亦是佳烈治首次執導的戰爭題材類型，執導一部跟他過往風格完全不同的電影。《譯戰同盟》（The Covenant）扣人心弦的人性刻劃，不離不棄的情義，寫下一段戰場上的盟約誓言。



《譯戰同盟》故事發生在911事件過後，美國出兵阿富汗期間，軍士長John Kinley與當地的傳譯員Ahmed奉命帶領小隊搜查塔利班的炸彈工場，可是，行動期間他們被受伏撃，John和Ahmed倖存，但是他們二人卻被塔利班追殺，成為通緝目標，他們二人亦想盡方法回到基地，可是John卻受到鎗傷，Ahmed為了拯救他，獨自把John走山路回到基地。後來，John回到美國，得知救他性命的Ahmed一家仍然身在險境，為報救命之恩，John決定重返戰場，不惜一切營救與他生死與共的盟友…

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《譯戰同盟》可以說是佳烈治繼2017年執導的《神劍亞瑟王》（King Arthur: Legend of the Sword），以及2019年執導的《阿拉丁》（Aladdin）之後，另一套非犯罪黑幫喜劇類型的電影，更是他首次接觸的戰爭題材，雖然這個題材有不少導演曾經執導過，格局大致相若，但是當知道這部作品出自一直執導以喜劇類型為主的佳烈治，這倒是增添了多一點的期待，看看他會如何處理這個類型的電影，是跟他過去的作品與別不同？還是保留其個人風格呢？

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影片大概可以分為兩部份，電影的前半部份，主要是以John Kinley與Ahmed在阿富汗被塔利班追殺的過程為主軸，當中亦交代Ahmed的過去身份，為何要到阿富汗參戰，接著，劇情開始進入John Kinley和Ahmed因為被培利班的追殺，他們展開逃走的過程，他們如何逃離埋伏，以及避開塔利班的視線，能否順利回到美國基地嗎？整個過程，處於步步為營，拍出緊湊的氛圍。電影的後半部份，則主要是描寫Ahmed拯救John Kinley後，為了報恩而重回舊地營救Ahmed。

電影中描寫人和人之間的情義尤其好看，這也是佳烈治過去的電影中，相對比較少有的主題，大概是因為在他創作的電影中，比較少有這類的元素和劇情的發展，所以觀看的時候，看到劇情描寫兩位主角命懸一線的時刻，電郵既是呈現出緊張感的氛圍，同時亦能夠把兩位主角的兄弟之情，寫得印象深刻。

無疑，在於題材和格局方面，《譯戰同盟》確實未算是有很大的驚喜，佳烈治首次接觸的戰爭題材，雖然看起來會是比較公式化，不過他在於影片的節奏和鏡頭的調度運用，整體的表現有板有眼，剪接方面能夠展現著劇情的張力。雖然電影的節奏明快緊湊，片中的槍林彈雨情節並不算多，但是同樣處理得緊張刺激，不過從佳烈治的敘事方向，顯然是想透過對白，呈現出人物之間的互動，營造著彼此的內心掙扎。

鬼才導演佳烈治（Guy Ritchie）曾執導多部荷李活大片，包括《神探福爾摩斯》、《阿拉丁》、《夠薑四小強》等。（Getty Images）

《譯戰同盟》的英文片名為《Guy Ritchie’s The Covenant》，The Covenant，意思為盟約，而佳烈治的盟約，似乎是指他首次執導的戰爭電影題材，展現出來的英雄之情。佳烈治今次嘗試走出其個人風格的框架，以不同的敘事方式，拍出一部剛陽味道十足的電影，影片貫徹了同類型的電影格局，既是描寫戰場上的槍林彈雨，不乏對於人物性格的細緻描寫，從而呈現出在戰場上的兄弟情義。

佳烈治執導的《譯戰同盟》奪得爛番茄「新鮮度」82％好評，觀眾評分更獲得98%接近滿分。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​