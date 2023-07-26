從《Barbie》學懂優雅地老去　盤點20大金句　向芭比重新學做人

《Barbie芭比》真人電影版上映後，讓全世界陷入了粉紅風潮裡，《Barbie芭比》在北美首週末開片更獲得1.55億美金票房，直逼影史第4高！



不只能看見瑪歌羅比（Margot Robbie）、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）精湛演技、夢幻的服裝造景，電影中所隱含的名言金句，更是引起所有人的共鳴，以下就帶來20大《Barbie芭比》金句，快來一起細細品味這深層又耐人尋味的台詞吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《Barbie芭比》金句語錄1：「這世上根本沒有人長得像芭比好嗎！」

《Barbie芭比》金句語錄2：「芭比可以是醫生、是律師，甚至不僅於此。」

《Barbie芭比》金句語錄3：「因為芭比，所有女性主義、平等主義的問題都有了答案。」

《Barbie芭比》金句語錄4：「今天最美好的一天，昨天也是，明天也是，直到永遠。」



回想童年時前，許多人都曾希望自己能活在夢幻的芭比世界中，但隨著年齡增長，我們才發現真實世界並非永遠都是如此美好的，但也正因為世界的不完美，才讓我們生而為人，可以體會到酸甜苦辣、五顏六色。

《Barbie芭比》金句語錄5：「女人要成為母親般的角色，但又不能太像男人他媽。」

《Barbie芭比》金句語錄6：「女人要懂得賺錢，但又不能太愛錢。」

《Barbie芭比》金句語錄7：「妳接受的話，他們就覺得妳是蕩婦；妳拒絕，他們又會覺得妳在擺架子。」

《Barbie芭比》金句語錄8：「女人要瘦又不能太瘦，還不能說想變瘦，要說『想變健康』但還是要瘦。」



女人一出生就註定背負著許多角色，在這些像是母親、事業家、美女等等角色中，如果勇敢表達自己的想法，就會被貼上負面標籤，相反地如果過於保守，又會被指責太虛偽。電影用淺白的對話來表達，卻句句寫入人心。

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《Barbie芭比》金句語錄9：「男人把我當物件看待，女生討厭我。」

《Barbie芭比》金句語錄10：「我是沒有權力的男人。 這會使我變成女人嗎？」

《Barbie芭比》金句語錄11：「女人討厭女人，男人也討厭女人。這是我們唯一的共識。」

《Barbie芭比》金句語錄12：「我們會爭吵，就是因為不夠了解自己。」



女權主義VS.女權自助餐、父權主義VS.沙豬主義，當男人和女人爭吵，更多的原因是出自於不了解自己、不瞭解彼此，狹隘的眼光侷限了我們的視野，更導致了彼此的對立。

《Barbie芭比》金句語錄13：「真實世界並不完美，而你給了我許多勇氣。」

《Barbie芭比》金句語錄14：「真實世界跟我想的不太一樣，但這不是很好嗎？」

《Barbie芭比》金句語錄15：「人類只有一種結局，但信念卻能永存。」

《Barbie芭比》金句語錄16：「生而為人，不需要理由。」



當女主角「Barbie」勇敢地走出看似完美的芭比樂園，才發現原來真實世界是不完美的，原來這個世界是以「父權」為主體的現實社會，但即便如此她仍舊試圖打破框架，不再因世俗眼光所箝制住，因為人類只有死亡一種結局，但信念卻能永存，芭比已經是會思考的靈魂，而非製造品。

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《Barbie芭比》金句語錄17：「我的心隱隱作痛，但感覺很棒！」

《Barbie芭比》金句語錄18：「你要積極找尋自我，即使沒有我在身旁。」

《Barbie芭比》金句語錄19：「我想要成為自己，而不是被製造的商品。」

《Barbie芭比》金句語錄20：「阿Ken，你要想清楚，沒有了我，你自己是誰。」



做自己、我是誰？這是許多人一生都在試圖理解的謎題，但是當你開始感覺到痛苦、擺脫他人眼光，正意味著你已經一步一步地跨出舒適圈，去接受自己的獨特性、找尋生命的火花。

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