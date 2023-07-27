Barbie芭比｜關於瑪歌羅比的5件事　成名後竟然繼續同朋友夾租？

【Barbie芭比／瑪歌羅比】近日上映的真人版《Barbie芭比》意外廣受好評，據悉電影裡面的臺詞以女性觀點出發，帶出了女孩們內心深處的想法！然而在劇中飾演女主角瑪歌羅比（Margot Robbie），被外媒爆料其實私底下是一位搞笑女！



一、瑪歌羅比曾在Subway打過工，對三文治的執著

瑪歌羅比曾在採訪中透露自己在Subway打過工，她覺得自己是一位非常出色的三文治師傅，對於每個餐點她都會非常用心的製作。但是現在的她已經不常去Subway用餐，表示現在的員工都不會認真對待三文治，所以當她看到三文治做得很糟糕時會感到難過。瑪歌羅比坦言如果自己現在不是演員，應該會嘗試有關於煙火或者特效的工作，小時候的理想是成為一家酒店老闆或魔術師。

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二、瑪歌羅比成名後仍與六名好友「夾租」

瑪歌羅比在拍攝《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）的時候結識到了六位好朋友，之後他們還一起搬進了倫敦的公寓，其中包括了她的丈夫Tom Ackerley。儘管當時候的她已經小有名氣，但她還是選擇和朋友們一起租房子。如今住在這套公寓的住戶表示自己不相信瑪歌羅比曾經住過，直到這幾天的新聞重新報導他們才知道。

三、瑪歌羅比太喜歡哈利波特跟眼科醫生說了個謊

瑪歌羅比強調自己是《哈利波特》（Harry Potter）的超級大書迷，所以非常非常喜歡哈利波特！她曾經為了要跟哈利波特戴同款眼鏡，對眼科醫生說了個謊，說自己看不清需要佩戴一副眼鏡。

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四、瑪歌羅比因為討厭保姆所以決定「扮死」

瑪歌羅比解釋自己小時候因為非常討厭一位保姆，所以決定“扮死”表示抗議！她解釋當時候自己拿了一把大菜刀，然後把番茄醬塗在身上，並躺在冰冷的地上將近40分鐘才成功騙到保姆：「最後她來了，我差點把她嚇暈」，結果從那次之後保姆就再也沒回來過。

五、瑪歌羅比因為該死的勝負慾吃下四磅義大利面

瑪歌羅比和朋友為了爭論誰能吃更多，於是決定通過吃意粉來解決！她表示那時候可能是人生當中最艱苦、最困難的事情「最後我吃下四磅的肉醬意粉」，解釋自己勝利的那一刻全體工作人員都替她感到驕傲，這也是她一直銘記在心的重要時刻。

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