掃毒3影評｜豆瓣僅得5.6分「缺點逐個數」靠卡士、打戲扳回一城

【掃毒3人在天涯／影評】雖是延續已故導演陳木勝的《掃毒》，看似以誇張華麗的槍戰動作特效，講述緝毒局幹員與毒梟之間的你爭我奪，但更像是讓明星自由揮發其魅力，強調「兄弟義氣」的劇情脈絡，《掃毒》首集讓劉青雲、張家輝以及古天樂能夠一邊把酒言歡，一邊穿梭至槍林彈雨，雖然後半轉折劇情誇張，但實在太喜歡這三人的化學效應，因而不在乎其劇情邏輯，實際上香港警匪動作電影總是精準掌控浮誇、煽情的娛樂價值，只是到了《掃毒2》延伸成另一故事，反目成仇的兄弟各據山頭，就為了一展香港電影在飛車槍戰上的硬實力，那麼《掃毒3：人在天涯》呢？



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較為趣味的是《掃毒3：人在天涯》終於直接將故事重心放在金三角、泰緬邊界，帶領觀眾見證這個來自毒販們的罌粟花來源地，看起來能夠深入當地軍閥與升斗小民之間的關係，但因為這仍是娛樂電影，因為導演是很久沒產出經典好片，但是動作戲品質有保證的快手邱禮濤，再加上三位主角都各自有其魅力，讓《掃毒3：人在天涯》即使本質上確實不太好看，比較起前兩集更為退步，雖有李忠志坐鎮。

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但除了最後一場近乎戰爭轟炸的大規模動作戲之外，其他近乎有氣無力，再加上劇本轉折實在過於一廂情願，尤其是飾演反派「總司令」的羅嘉良，一臉公務員的誠懇樸實，已經早就沒有在港劇時期的意氣風發，也難怪《掃毒3》始終難以入戲。

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雖說有劉青雲，劉青雲永遠是一個無論擺在哪裡都能妥善發揮的鬼才，無論是老好人、城府深沉或像是《掃毒3》的張狂顛亂，不過整部電影有一大部分必須讓渡給張建行（郭富城 飾演）的感情戲，這個無論如何都要曖昧戀愛的臥底不太專業，有一個耗盡心思千里尋人卻總是過於腦衝的前臥底警察歐志遠（古天樂 飾演），更有無論如何對手下深信不疑絕不可能是臥底的毒梟老大，雖然整體故事看來啞然失笑，更在最後一刻的三人對峙中，台詞淺白粗魯到不可置信，或許也只能當作邱禮濤執導又一次公式化的大規模轟炸動作，至於兄弟義氣就止於表面，挨刀挨槍卻能成為一輩子的好兄弟，雖然設計粗淺但在這系列電影裡用了無數次，想必是編導也不算用心在此吧。

《掃毒3：人在天涯》在內地影視網站「豆瓣網」僅得5.6分的評分。（截圖）

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】