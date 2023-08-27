全個世界都有電話影評｜藉電話論香港時代變遷　一句對白感動全場

【全個世界都有電話／影評】今天，智能電話成為大家今天不可缺乏的必需品，基本上每天「機不離手」，由每朝起身，到上班下班，食飯睡覺前，都會拿著手機「掃一掃」，漸漸已經生活的「依賴」。《緣路山旮旯》導演黃浩然最新自編自導的新作，夥拍鍾宏杰和江如聲合編，廿五年後朋友的一次相聚，引來今天對於手提電話的依賴及其真正的重要性探索，從而道出了人生的意義命題。《全個世界都有電話》不再著重於過去的香港地點或風景，寫下香港人的回憶和情懷，反映著彼此的心境和性格的轉變。



《全個世界都有電話》故事講述鍾哲、Raymond與Ana於廿五年前相約在今天一起重聚，可是，鍾哲忘記了帶電話，忘記了相約的地址，只好連忙找妻子幫忙，尋找Raymond與Ana查詢餐廳的地址；Raymond決定帶女兒離開香港，走到英國展開新的生活，跟鍾哲與Ana相約之前，卻因為一件事件，令他不得不連忙趕著離開香港；Ana與大律師K. C. 的一段婚姻本來就是不美滿，她還要監視丈夫的一舉一動，令她感到無奈。他們三人廿五年後的這一頓飯，拿起當年的手提電話，一起懷勉過去…

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從《點對點》在香港不同角落的尋覓，《逆向誘拐》改編小說的懸疑，《緣路山旮旯》的愛情追尋，三套不同類型的嘗試過後，黃浩然最新執導的《全個世界都有電話》，感覺跟之前三套作品已經很不同，畢竟他今次所探討的主題，相對於比之前的三部作品較為複雜與成熟… 或許應該這樣說，當曾經成長於某一個年代的你或我，觀看影片的時候，可能會產生了不少的共鳴。

《全個世界都有電話》主要分為三個部份：約定、欺騙、初衷，「約定」從鍾哲與Raymond兩位男角的角度出發，分別地交代各自的背景，他們的職業，他們的家庭，以及他們對於智能電話功力上的不同依賴；「欺騙」以Ana的出現，她利用智能電話，揭開了她的婚姻問題，以及這個主題的引旨；「初衷」中他們三人相聚，拿起日上的手提電話，言談之間勾起廿五年來的回憶，重拾過去的快樂，但也要面對將來的人生。

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無疑，《全個世界都有電話》整體的結構和故事的創作，是黃浩然相比過去作品中，最為純熟的一部，所說的不只是在於影片拍攝的技巧，或是創作上的風格，而是故事的題材，或許正在經歷過現今世代的觀眾，既是巧妙地切合了香港的變遷，同時也可會產生多了一點思考的空間。智能電話這個元素的重要，已經成為缺一不可的元素，黃浩然沒有刻意將智能電話的好處與壞處表達出來，從簡單的表達，清晰地表明電影的主題，對照著今天的生活日常，顯得更為自然。

今次黃浩然的電影不再著重於香港的地點或風景，《全個世界都有電話》沒有刻意地表明拍攝的景點所在，雖然香港的觀眾們會第一刻便看到觀塘工業區、銅鑼灣、長洲、以及屯門大興邨等拍攝主要場地，但是電影卻沒有特別地要讓觀眾去知道拍攝的地點所在，這是黃浩然電影中，相對是跳出過去框架的表達方式，從而也是想藉著這次的處理方法，來作出不同的嘗試空間。

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片中幾位主要演員的表現四平八穩，不過因為劇本的篇幅和描寫方面所限，周國賢的鍾哲，與韋羅莎的Ana演出縱使不錯，但卻未算有很大的發揮，然而，飾演Raymond的陳湛文，電影中有不少在於他這角色的描寫，而他在演出上亦比較突出好看。不過，整部作品其實最好看的演出，大概會是客串了數場的蔡思韵，戲份不多，但每一場的戲份都十分深刻，把她這個外剛內柔的角色，表現得十分精準與亮麗。

《全個世界都有電話》中最後出現的一句對白，是整部作品深深地被感動的一刻，不只是鍾哲、Raymond與Ana，還有生活在今天香港的你和我，大家雖然經歷過很多的事件，「廿五年」這個設定，對於香港來說，這一年是一個重要的轉捩點，城市在改變，但是我們也有否改變嗎？電話也有否改變嗎？這兩年，大家依然在戴著口罩，經過著艱辛的疫情，現在大家已經解開這份束縛，不管是什麼的時刻，活在當下，大家都是正在尋找人生的重要意義。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】