藍甲蟲影評｜DC宇宙重啟頭炮僅得爛番茄76%　缺點處處難忽視

【藍甲蟲／影評】大學畢業的青年回到家鄉，才向家人展望未來，卻苦於找不到工作，直到意外參與一場偷竊「聖甲蟲」的行動，而被聖甲蟲選為共生宿主，獲得強大的能力。



但在《藍甲蟲》（Blue Beetle）裡會看到不少其他超級英雄電影的既視感，如《毒魔》（Venom）的寄生特效、《蜘蛛俠》（Spider-Man）的鋼鐵裝甲、《鐵甲奇俠》（Iron Man）的裝備與武器，而反派能力又和主角幾乎重疊，劇情核心又是家庭，讓觀眾在尋求以往認識新英雄時的新鮮感上，在這裡是明顯較少的。且故事前半段嚴重拋開細節邏輯，使得觀感僵硬又死氣沈沈。

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只是這些已被觸及的元素，家庭、畢業後的去路、如何接受突然獲得的超能力、甚至是愛情等，到中後段，有逐漸被填滿，形成張力。再隨著節奏變得緊湊，電影是有把青年的身份、能力和心境變化，連結到家庭裡面，就算使用的手法較顯粗暴，不過也因為有反向從家庭成員作為視點的段落，讓這份心意有了層次。

同時大幅增加的戰鬥場面，開始出現的裝甲、科技、或者是好比英雄團隊的家庭塑造，即便並不讓我覺得給出了能說服人甚至是打動人的力量，卻讓電影有了心跳，有能帶領觀眾沈浸於冒險的娛樂性。

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至於青年和聖甲蟲的宿主關係，還是太收斂，包含可用想像力製造任何武器的賣點，都覺得電影在刻意淡化，為接下來可能製作的續集做鋪陳或隱藏，而這的確使電影光以動作場面和對超級英雄的期待而言，是比較差強人意。

只是好在反派，雖然形象老套，但後頭以瓜地馬拉的內戰記憶進行補充，帶來瓜地馬拉因經濟資源由少數企業掌控，軍事產業被濫用的背景，為角色注入歷史印記，也為電影加上一絲惆悵。此時，對照回青年持有大學文憑卻難以任職的故事起頭，與設定在美墨邊界的虛構城市「帕瑪拉市（Pamera City）」的環境背景，也反應出兩國貧富懸殊、文化和社會認知的差異，體現平民翻身的困難之處。於是在女首領為達成目的，不惜犧牲反派和青年也無妨的描繪中，再次突顯當地白人菁英對中美洲裔和拉丁裔的歧視和忽視。

在這些對地域性的挖掘上，儘管還是埋得較深或像填充，但依舊是增添了電影的深度及文化底蘊。

電影前後段的觀感差異不小，節奏和劇本細節可以再琢磨。不過作為一部超級英雄起源電影，有別於漫畫基礎，卻仍完整交代主人公的心境轉折和環境背景，且以電影而言也有交出以家庭為重的喜劇基調和文化意旨，出色之處絕對是有。可是在現今這觀眾胃口被養大的時代，這麼一部乍看面面俱到，實際上缺點卻比亮點還容易找到的超級英雄電影，或許還是只能到達及格邊緣而已。

於是《藍甲蟲》是否會是長久以來收穫褒貶不一的DC宇宙的救世主？我不清楚。只能說《藍甲蟲》是一部能讓我獲得歡笑和娛樂體驗，並對歷史產生初步接觸，但無法為它興奮、熱血、感動的電影。

《藍甲蟲》僅奪得爛番茄76％「新鮮度」的評分。（截圖）

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：躲在電影裡的詩人，原文：【影評】《藍甲蟲》：文化底蘊比英雄起源出彩。】