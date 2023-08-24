尹子維李子雄《木偶驚魂》僅豆瓣4.7分　同今年年初一套鬼片撞橋

木偶是用木頭雕刻的人像又或者是其他生物，多數都需要用繩線控制。在古時候，木偶有別的稱號，如：傀儡、魁儡子或窟儡子。古時候的木偶並沒有關節，直至到了隋朝才將木偶做了一些改變，添加了關節，讓木偶變得更生動。由於木偶與人類有著相似點，所以經常有著許多靈異的事件發生。



導演黄羿就運用了這一點，拍攝了《木偶驚魂》這一部電影，目前已經在各大網路視頻平臺上架。如果經常看港產片的大家，相信會對裡面好幾位演員不陌生，其中就包括了尹子維、李子雄、樓南光、袁祥仁等等老戲骨。

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這一部電影內容講述的是在民國時代，一名老師吳威帶著四位學生前去遠遙村「采風」留宿，其實真正的目的是來查找失蹤同學，也是木偶戲班班主的聾啞女兒小曼。在晚上的時候，一眾在黃家大宅留宿時，發現屋內的每個房間都放著看起來奇怪的木偶。來到午夜時分，有學生離奇斃命，而且與之前小曼的死因同樣奇怪。吳威與小曼的閨蜜芊芊不相信鬼怪，所以開始尋找隱藏在村子裡背後的秘密。

電影裡有很多疑點：小曼為何會抱著木偶曝屍荒野、如何將死後的靈魂封印在木偶裡、到底所有死亡事件是自殺還是陰謀、真兇到底應該由誰來懲罰等等。芊芊為了替閨蜜討公道，孤身探秘，膽粗粗前去凶宅，找出村子裡在進行的不法勾當。

這一部電影是以枉死少女借助木偶還魂，並在頭七當晚索命，但背後操縱的黑手其實只是利用了當時候人們愚昧的思想來蠱惑人心。這部電影想要帶出的另一個資訊是，邪惡的鬼魂並不是最可怕的，反而最讓人感到害怕的是歹毒的人心。

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劇情以倒敘的方式呈現，芊芊與小曼是很好的閨蜜。但在兩年前，小曼回鄉探親後就不再回來，後來才知道原來小曼死了。為了要找出小曼真正的死因，芊芊與教授吳威，另外還有三名同學來到了位於孤島上的黃家大宅，並假借采風的名義住進了大宅來暗中調查。他們知悉小曼在兩年前抱著戲班的木偶投河自盡，其父親為了想讓女兒永遠留在身邊，所以請來了道長替小曼辦了個回魂儀式，可是卻不成功，就連兩名仵作和道長都在儀式中死去。也因為這樣，小曼借偶還魂的傳言開始流傳，結果父親的戲班也慢慢沒落了。

芊芊一眾住進黃家大宅後，就開始有一連串的詭異事件發生。放在客房裡的木偶仿佛都有生命，都能移動那樣。此外，還有躲在暗地裡的幕後黑手，以及神出鬼沒、身穿西服的鬼怪。五名師生在這裡住了一晚就處於崩潰邊緣，並決定第二天要離開。就在離開之前，芊芊發現小曼生前所拍的照片，照片的內容讓她看了感到心悸，但仍然要再留宿一晚。

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第二個晚上，大家為了安全起見，決定留在大廳裡。但意外還是發生了，除了芊芊以外的三位同學都被木偶突襲，分別死在床上、廁所和樹林。吳威教授與芊芊兩人也遇困，一個掉進水裡一個則遇到火魔，所幸最後被小曼父親將他們救下。

根據照片的線索，以及小曼父親提供的消息，他們將目標鎖定在村長四叔與管家老孫。另外，他們在過去死去的死者身邊找到了奇怪的香燭，是以讓人產生幻想的曼陀羅花粉所製作的。因此，他們三人計畫好要以牙還牙。他們先引了四爺與老孫進入陷阱，並利用香燭讓他們講述一切。

小曼會死是因為她偷拍到村長與管家將偷來的孩童販賣給洋人。小曼原本想找更多的證據，但因為聾啞的問題卻一直被其他人誤會，還不小心燒毀了很多木偶。村長為了掩飾自己的罪行，就和老孫一起砸死了小曼，並將小曼與木偶一起擺在河邊，讓人誤會她是自殺而死的。兩人繼續利用香燭將之後的人殺死，並將這些歸咎於小曼回魂。當芊芊他們一眾前來調查時，就繼續運用同樣的技倆對付他們。在過去的兩年來，村長和老孫一直在製造各種怪力亂神的恐怖傳說，並借此暗中拐賣兒童以賺取豐厚的財富。

這一部電影與今年早前的驚慄片《紙人回魂》非常相似，都將靈異、驚慄、懸疑和探案各種元素集結一身，是屬於偽靈異電影。雖然如此，這部電影還是有著一定的看點，尤其是木偶的陰森和詭異的故事情節，搭配老戲骨的演出，還是可以一探究竟的。

尹子維李子雄主演的《木偶驚魂》僅得豆瓣4.7分。（截圖）

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