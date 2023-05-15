電子靈影評｜內地版與香港版大不同　對白被修改滿足「主旋律」？

【電子靈／影評】生活在今天的社會，智能電話已經成為生活的一部份，用途已經不只是撥打電話，還會利用通訊軟件送發短訊、玩遊戲、相機拍照相片和短片，甚至開Live直播等等功能，幾乎大家都已經機不離手，沉迷於網絡的世界，沒有帶手機比起沒有帶銀包還是更重要。然而，大家有沒有想過，智能手電話跟靈異事件會拉上關係呢？《不能愛》導演梁碧芝最新編導作品，透過以智能電話發生的靈異事件，探討今天友情和親情之間的關係疏離。《電子靈》梁碧芝作出不同的創作嘗試，結合驚慄和懸疑元素，側寫今天人和人之間的關係疏離和忽略。



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《電子靈》故事發生於2020年在韓國首爾的一宗練習生自殺案，一直希望成名的金智希（何珮瑜飾），於直播頻道自殺身亡，事件掀起話題。她的好友陳楚童（李靖筠飾）是一名Youtuber，希望能夠拍出一條多瀏覽量的影片，金智希的事件過後，因為疫情嚴重才回到香港，回到家中依然沉迷於網路世界裡，忽略經常獨自留在家中的母親，和一直待在房裡的弟弟。一天，楚童看到一條關於「電子靈」的警告片，開始時她並沒有為意，後來在她身上卻突然發生連串的詭異，為了解決這些靈異事件，她便尋找好友林子強（楊天宇飾）幫忙，希望可以把這些事情解決…

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梁碧芝首部自編自導的劇情長片《不能愛》，以簡約柔和的格調，以不同的角度，說出了兩性不同戀情之間的關係，相隔十一年後，梁碧芝第二部自編自導的劇情長片《電子靈》，風格一轉，電影以驚慄懸疑的格局為題材，作出新的嘗試和改變，這次的改變，對她的創作有什麼不同呢？

從電影片名和海報的設計，大概已經猜到《電子靈》是一部什麼類型的電影，就如開始時的觀感所說，今天大家機不離手，做什麼事都會利用智能電話代步，沉迷於網絡的虛擬空間，跟現實世界漸漸疏遠，就連跟關係親近的家人溝通，都已經不再面對面談話，利用電話通訊軟件，打上幾隻字互相交談，距離也漸漸拉遠。

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《電子靈》去年已於中國內地以視頻率先放映，相隔一年後，香港才正式於戲院放映，主要原因相信大家都會明白，為了迎合兩地不同的因素，影片出現了兩個不同的版本，不如就先從香港公映的版本談談吧～

電影的香港版本，故事是發生於韓國首爾，從金智希自殺事件作為電影的前設，陳楚童和金智希之間的友情關係，因為後者的自殺，導致陳楚童心裡一直感到悔疚，為何她會自尋短見，這件事的開始，便令陳楚童活於沉重的陰影裡，後來，一部死者的電話，電子靈的出現，令陳楚童陷入於接二連三跟電話有關的事件，同時亦墮進奇幻的遊戲之中。

梁碧芝藉著這個故事的設定，以奇幻和靈異的元素結合，呈現出電影的主軸，然而，電影的副線則是描寫人和人的關係和溝通問題，尤其是家庭之間的缺乏溝通。在今天現實的社會，大家幾乎都是活在利用智能電話的網絡世界，忽視跟家人和朋友的關心，父母的連串說話，遠遠比不上網絡上別人的一句留言，甚至獨自躲在房間裡，困在自己的空間，似是荒謬諷刺，但其實這是現實社會的問題存在，開始不懂得如何建立人際關係。

上段提及，《電子靈》分別有香港的公映版本，以及內地的視頻版本，觀畢香港公映版本後，便觀看那粵語版的視頻版本。內地版的片名為《奪命直播》，兩者的片長不同，內地版比香港版短了八分鐘，這可想而知是該版本作出了刪剪，而最明顯刪剪的部份，就是影片的開端，陳楚童和金智希於韓國的部份，而為什麼這部份要作出刪剪，就不作多討論了。除此之外，片中部份的對白亦作出了一點的修改，其餘的部份大致上都是相若，直到最後結尾的部份，總是要多一點的交代，才能夠滿足「主旋律」。

當然，不能以觀看《不能愛》的心態來觀看《電子靈》，首先… 這兩部作品風格和題材均不一樣，兩者不能作出比較，再者，梁碧芝嘗試從不同的方向和角度創作，可算是她一次頗大膽的風格改變，而且這類靈異題材，現實和虛幻的結合，這其中並不容易處理，雖然《電子靈》仍有很多改善的空間，尤其是人物關係比較單薄，細節裡也看到一點的瑕疵，但是… 在有限的資源和情況之下，電影整體的表現可說是四平八穩，尤其喜歡音效製作的部份，無疑是因為這部份，才令觀看電影的過程中，比預期中更感驚嚇，最後的部份，也好讓觀眾思考網路沉迷的背後，影響人和人之間的關係。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​