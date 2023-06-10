不止不休影評｜中國記者為一億人發聲　藉2003一件事探討新聞價值

【不止不休／影評】今天，因為社會的發達，大家都已經改變了獲取資訊的方法，拿著手機，觀看不同的視頻，相對是比較方便，但是紙媒與文字卻漸漸變得不及以前的重要（或是重視），然而，紙媒的存在，對於一群喜歡閱讀的讀者來說，依然有其存在的價值，透過文字才能夠明白到筆者撰寫的精神。中國新晉導演王晶首部執導的劇情長片，透過真實人物的故事改編，寫下記者對於工作的意義，以及文字與紙媒存在的價值。《不止不休》文字的重要，沉靜的思緒，報導今天現實社會的真相。



《不止不休》故事發生在2003年的中國，「SARS」過後，只有初中學歷的韓東，與女友小竹從家鄉牡丹江走到北京，開始新的生活。一直善於寫作的韓東，因為學歷的問題，未能被人接受，拒緒於門外。一天，韓東走到報社領稿費時，遇到資深記者黃江賞識，引薦到報館當實習生。韓東把握這次的機會，利用自己的文字，把社會的真實寫出來。後來，韓東在調查期間，發現了關於乙肝代驗的事件，為了把真相揭露，韓東便展現連串的調查，然而，他發現自己的好友張博涉及其中，友情、事實和正義，韓東會如何選擇呢？

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《不止不休》是中國新晉導演王晶首部執導的劇情長片，他曾經參與賈樟柯執導的《天注定》與《山河故人》等片的創作，賈樟柯亦為王晶首部執導作品擔任監製。影片以一位真實人物 — 前知名傳媒人韓福東的故事作為藍本，透過他過去的經歷，創作一個不只是一個關於記者對於事實報導真相的故事，對於一位記者，走訪不同的角落，憑著個人冷靜的思緒，揭開當下社會的真實一面。

在這個世上發生的事，有哪件是跟我們一點兒關係都沒有的呢？

記者的報導，是真實；眼前看到的一切，也是真實，《不止不休》就是藉著一位雖然學歷低，但是要把眼前的事實，利用他的文字紀錄下來的韓東，他要讓人知道眼前背後的真相，可是，因為他的背景，一直未能讓人接受，縱使他的文字被受肯定，就是因為他的背景（他甚至並沒有犯過罪），而諸受到歧視，既是可惜，也是諷刺。歧視，也是電影的另一命題，這可於之後的部份再多談。

韓東與小竹從家鄉走到北京，縱使沒有戶口，但是為了他們的目標和理想，於北京生活，成為「北漂」，電影背景是2003年，剛好是「SARS」（中國內地則稱為「非典」）之後，在韓東的眼中，真實就是他們的身份被受忽視，沒有為他們帶來一點的機會，加上韓東追訪時所發現的「乙型肝炎」代驗事件，兩者本來沒有太大關連的事，卻引申至從他身上，無論是個人還是工作上的矛盾，真相的重要性，友情的取捨。

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片中對於新聞作出了不少的探索，新聞既是報導事件的真相，從報紙上看到的每一隻字，其實只有一天的生命，文字的背後，報館內的人員不停地工作，希望能夠把記者報導的資料登上報紙頭版，是記者們的夢想，然而，今天過後，新聞依然有它的存在價值和意義嗎？這其實是可圈可點，值得討論的命題。

一億人的反歧視主張

歧視是《不止不休》其中一個主要的命題，大概也是電影主要想表達的主題，片中透過「學歷」和「乙型肝炎」兩個元素，來把中國對於歧視的問題呈現出來，無疑，這倆都是當時中國人民們面對的困境，韓東的身份，以及朋友的經歷，讓他看到當下社會的現實，他卻憑著他的一雙眼，看著當刻中國不同人民的處境，心裡只是希望把真相跟所有人民以文字說出來，把過去的歧視抹掉，讓所有人民能夠在這社會裡，過著擁有他們的理想，不再受到任何的限制，過著簡單的生活。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​