消失的她｜12個魔鬼細節讓人細思極恐　蜘蛛、燈塔、蠍子各有隱喻

《消失的她》6月於中國大陸上映後，口碑都一致好評，而電影亦已於8月24號在香港上映。《消失的她》獲得這麼多迴響，除了因為這一部戲的懸疑部分做得十分到位之外，亦因為劇情中也包含了真實發生在泰國的兩宗案件。



一宗為1994年的失蹤案件，找回女事主時，她已經是被砍斷手腳，脖子被狗鏈栓著於臺上展出；另一宗則是2019年的殺孕妻墮崖案件，女事主大命不死被救回。《消失的她》上映後，也讓許多夫妻或伴侶引起爭執，這樣考驗人性的一部電影也的確在現實生活起了作用。

電影帶出許多訊息，尤其是以下這12個細思極恐的細節，無時無刻都提醒著我們，在感情中還真的需要步步為營，尤其是容易戀愛腦的人，更加要時刻提醒自己。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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消失的她魔鬼細節一、開場的蜘蛛

蜘蛛是一種等待獵物自行墮入網中，並成為自己的食物。而電影開場的蜘蛛也有著一樣的寓意，也就是策劃陰謀、騙局的人正在鋪天蓋地編織著細細的網，等待著自己的獵物步入其中。

消失的她魔鬼細節二、何非踩到的蠍子

就在何非出現不久，他踩到了一隻蠍子。大家可能不明所以，認為只是普通的劇情安排，但其實卻暗示滿肚子都是毒計或心懷不軌的人，到最後一定會一無所有。

消失的她魔鬼細節三、臥在酒吧外的青蛙

其中一幕是一隻青蛙默默地臥在酒吧外的葉片上，看起來像是守株待兔，但又好像是等待著機會行動。這一幕暗示著，看起來精心佈局的陰謀，但內裡還有一層還未揭開的計畫。

消失的她魔鬼細節四、梵高的《向日葵》

在電影中，這一幅畫曾經出現許多次。在何非的妻子失蹤後，何非的精神狀態非常不佳，而這一幅畫也映襯了梵高在高更離世之後，變得神經失常。

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消失的她魔鬼細節五、自畫像

在電影裡也出現一幅《自畫像》，畫裡的眼睛是一雙洞察一切陰謀與真相，但是卻保持沉默。這有點像是觀眾的視角，但也像某種冥冥之中的天意。

消失的她魔鬼細節六、《梵高在阿爾勒的臥室》

這一幅畫畫的正是梵高割下自己左耳的房間。梵高在做了這個舉動後，也被送進了精神病院了。而這一個房間與何非居住的單身宿舍非常相似。

消失的她魔鬼細節七、發誓的手

在電影裡，何非對木子做出誓言，使用的不是自己的手，而是一個假人的手。似乎是暗示著這個誓言並不是發自真心，讓人心寒的是這個男人到底還有什麼是真的！

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消失的她魔鬼細節八、入局

何非是因為梵高才與木子結緣，但是何非是個來自家境普通的男子，基本上都是在社會底層努力掙扎的人，之後還染上了賭癮。這樣一個背景的人哪裡會有心情可以靜下來好好欣賞畫作，一切都是為了要將單純的木子引入局而已。就在木子給他在訊息中發了肖像畫，何非只是看著訊息一直笑，連原圖都沒有點開來看，因為他清楚知道木子已經上釣。

消失的她魔鬼細節九、車禍

何非與木子確定要前去領證前，約了自己的朋友策劃了一場車禍。這是因為他知道木子的父母都是在車禍中喪生，因此想要利用吊橋效應以讓木子覺得他能保護她，也讓她深深知道自己需要有個人在身邊守護她。

消失的她魔鬼細節十、木子的死亡

木子是在海裡死去的，何非這樣安排是希望當初的海底星空諾言可以讓木子麻痹、心軟，不再提及離婚的事情。此外，何非之前在水裡救起木子，而此刻讓她葬身海底，就當作一開始如果沒有他救她，她早就死在水裡，現在只是讓原本該出現的結局延遲。這樣的作法、想法讓何非可以將自己的罪惡感減輕。

消失的她魔鬼細節十一、心虛的表現

就在木子失蹤了15天後，何非的床上出現了一個陌生的女子。何非連那女子的臉都還沒看到，只是輕輕地觸碰了她的胳膊就已經被嚇得不行。這是因為他清楚知道，他的妻子已死，不可能再次出現。但眼前穿著紅衣、躺在床上的女子，仿佛是來索命的女鬼，讓他感到害怕。

消失的她魔鬼細節十二、莫沙燈塔

這一座燈塔貫穿了整部電影，取其國語諧音「慢殺」。從開始何非在為自己倒酒時，電視正播著與這座燈塔有關的新聞：「由於地質結構的原因，莫沙燈塔被估計會在2027年永遠沉進海裡，而這也是何非的心儀之地。只需確保藏在水底下的牢籠可以困住木子的屍體，這樣就可以永遠不浮出海面，也不會漂到其他地方。一旦燈塔的地基完全塌陷沉入海裡，那麼何非殺妻的罪證也會跟著消失。

愛情，是許多女性都嚮往的，不管在哪一個年齡層都一樣。但是，千萬別被戀愛沖昏了頭腦，結果讓自己迷失，到頭來受傷的還是自己。在談戀愛的過程中，無理的要求都應該要拒絕，這不是不愛對方，而是要保護好自己。

由朱一龍、文詠珊主演的電影《消失的她》僅得豆瓣6.4分。

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