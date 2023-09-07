海賊王真人版｜收視創紀錄Netflix卻仍未公佈第2季消息　原因曝光

Netflix《ONE PIECE海賊王》真人版劇集上線後取得全球收視第一的佳績，更打破日漫真人化常招來惡評的魔咒，讓人好奇會不會推出第2季？什麼時候推出第2季？



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製作成本及荷李活罷工潮成2大原因

不過綜合外媒報導，《ONE PIECE海賊王》首季每集製作費就高達破億港幣，製作成本相當高，雖然外界喊拍第2季呼聲高，仍要繼續觀察之後的收視狀態。此外，也有網友分析人物劇情的特效勢必後製耗力費時，光是原作中人氣角色，成為「草帽團」的船醫「索柏」該如何呈現就讓人覺得頗有難度，而後續更多許多複雜的人物、各種特殊能力，改編成真人劇集推算也要個一年，若真有第2季，猜測可能要等2年後。

而更大議題荷李活罷工持續進行中，若要推出第2季，何時復工也成因素之一。

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