疫起影評｜20年前SARS台灣爆疫封醫院有幾恐怖？緊張程度似喪屍片

台灣電影《疫起》（Eye of the Storm）在8月15日Netflix全球獨家上架，這是一部2023年4月上映，由林君陽執導，王柏傑、曾敬驊、薛仕凌主演的電影，內容講述2003年在臺灣發生嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS），臺北市立和平醫院因院內群聚感染而遭到封院，院內醫護人員的故事。



距離SARS二十年後的今日，全球正在對抗嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），已經受病毒肆虐長達三年時間的現在，在觀看《疫起》這部電影的同時，很難不把這兩種病毒放在一起討論。

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在SARS發生時，因為年紀還小，幾乎沒有什麼印象，但我卻依稀記得新聞畫面裡和平醫院遭到封院時，醫護人員掛出白布抗議的場景。查了資料才知道，原來當年醫院封院一封就是14天，上千名醫護人員和病患強制集中隔離，最後造成57名醫護人員、97位民眾染疫，共計30人死亡。

然而在這部電影中，將不會談論到為何決定封鎖醫院、以及誰該出來負責這等議題，而是將主軸放在醫院中的醫護人員、病人與家屬的改變與抉擇。人們在面對看不見的敵人——病毒時，還能保有人性嗎？

人與人之間的隱形隔閡：懷疑與恐懼

對醫護工作懷抱熱情與夢想，正計畫下個月要前往香港從事無國界醫生的男性護理師安泰河，只因為在封院前曾經去過疫情最嚴重的8B支援，受到同事護理師的排擠與恐懼，在眾人的期望之下，安泰河被迫前往收治確診病患的B棟工作。

在人心惶惶的疫情期間，人與人之間彷彿多了道隱形的隔閡，因為害怕曾經去過疫區的人，而不自覺的恐懼對方、保持距離，雖然是人性使然，卻也容易讓人心受傷。

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一向非常關懷病患，並且充滿熱忱的安泰河，當他穿好全身隔離裝備、走進氣氛緊張的B棟醫院，面對反反覆覆的穿脫隔離衣、在臉上烙下面罩壓痕，甚至看著護理長因確診SARS搶救無效離世，最後即使自己也感染病毒受到隔離，卻在看見對面隔離室病患倒下的那一刻，選擇前往救護。

看到這裡，真的對於醫護人員保有相當強烈的敬意，當所有人都害怕病毒，他們卻要拼命說服自己前往第一線，丟下自己的夢想、拋開內心的恐懼，只為搶救別人的生命。

我們在跟病毒打仗，這裡就像戰場

明明沒有病痛，卻遲遲不出院、只想拍下獨家新聞的記者金有中，是《疫起》劇中的重要劇情推進角色。總是手持攝影機、出現在醫院各個角落的他，為了挖掘出無預警封院的背後原因，與主治醫生夏正聯合在醫院裡展開調查。

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原本以為他只是一名為求獨家新聞不顧一切的嗜血記者，然而在劇中一段金有中與夏正醫師的對白裡，夏正詢問：「你因為你的獨家被困在這裡，你不後悔？」，而金有中回答：「我從以前在念書的時候，就很確定自己想要當記者，然後他X真的幹一些大是大非的事情，公民記者、駐地外派、戰地記者。」

「我在乎的從來不是什麼獨家，我們現在在跟病毒打仗，這裡就像戰場一樣，我在第一線，很幸運。」看似瘋癲的行動，背後其實也隱藏著他對於記者一職的強烈意志，因此才願意將自己置於危險之中，只為找出病毒感染來源。

找回初衷，一切都會變好

在工作中逐漸迷失自己身為醫職熱情的夏正醫生，手上幾乎沒幾位病患，能推掉的都盡量推開。在封院前原本即將下班、要趕往女兒的生日派對，卻因為緊急的一場開刀而被喚回醫院。封院以後，一心只想著要離開醫院的夏正，積極爭取成為第一批撤離名單，後來也真如願獲得撤離資格。

然而，在封院期間的夏正，從護理師安泰河、實習醫生李心研等人積極救治病患、展現醫護精神的樣子，逐漸地找回自己當初走入醫職的熱情。在沒有人願意冒險為SARS病患開刀的時候，選擇放棄首波撤離的資格、踏入疫區B棟執刀。

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當他成功開完刀，坐在醫院走廊上，與女兒通電話的時候，窗外的太陽正緩緩升起，黎明的光線照耀著城市，暗示著一切都會好轉。

儘管身處有如地獄般的疫情災區，仍然有希望，仍然要相信一切都會沒事。

結論

在短短不到2小時的電影《疫起》中，可以看見有如喪屍電影般的那份緊張感，看見醫護人員在非常時期仍堅守岡位勇敢付出，在COVID-19疫後的現在，更能強烈感同身受電影中演出SARS在和平醫院封院期間的那種壓迫。看不見的敵人實屬可怕，然而在疫情期間的人性轉變也是值得深思的話題，在疫情面前，又有誰能保持冷靜不害怕呢？

看完了電影，再一次的向辛苦的醫護人員，摯上最真誠的謝意吧！

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：邊境牧羊犬，原文：Netflix《疫起》：在看不見的敵人面前，你能保持冷靜嗎？】