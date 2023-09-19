海賊王真人版｜網民力推一韓星演真人版蛇姬　曾獲封全球最美女人

爛番茄觀眾好評96%、IMDb 8.5分（滿分10分），無庸置疑Netflix《ONE PIECE海賊王》已為業界樹立了「真人化」全新準則，不過雖然有著良好的開頭，但也還不能保證確定續製的第二季，會比初作更為優秀，畢竟，市場上許多前車之鑑，這裡便不一一舉例。而在其系列首席執行長Marty Adelstein正式宣布2024年上映日程前，網路亦開始紛紛擬出「蛇姬」寶亞漢哥古的人選，並用Photoshop提前打造出模擬形象。



全網力推BLACKPINK Jisoo主演《ONE PIECE海賊王》「真人版蛇姬」

儘管目前熱門人物是以新田真劍佑扮演的「卓洛」為當前之勢，Iñaki Godoy飾演的「路飛」則為次位，許多粉絲還是希望製作其系列的「Tomorrow Studios」總裁Becky Clements，能夠在未來精準重現「蛇姬」寶亞漢哥古的詮釋者，以此側面反饋草帽海賊團團長的首腦人氣。

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不過在劇中因由寶亞漢哥古被賦予「最美麗」的稱號，儘管現階段官方尚未給出答案，但要如何找到適當人選，以此達到讓粉絲「無法反駁」的成功率似乎微乎其微。而在此之前，事實上許多粉絲認為既然本片能如此耗費心力的製作，其實際播放率又在全球無比龐大，那麼或許能「擴大成本」找來BLACKPINK Jisoo來擔任其要角，甚至還在網路提前Photoshop模擬圖給製作組參考實際形象。

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當然，數多粉絲會依此提案並非毫無理由，因為Jisoo於2022年榮登「全球最美女人」，是《Nubia Magazine》耗時5個月從116個國家、逾100萬張選票得出的總結，反套於寶亞漢哥古「最美麗」之稱可謂相互匹配，但最後還必須提的是，這個提議雖然是每位粉絲所樂見的，但製作組們似乎還沒完全解決「索柏」的實際選項？整體來說應該是困難重重。

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