Netflix驚傳再加價！每月貴15蚊港幣或更多　Disney+疑跟隊調漲

荷李活發生編劇等諸多工作人員罷工，連帶衝擊各大製片廠和影視企業，如今這股衝擊也將正面影響身為消費者的我們。綜合美媒報導，由《華爾街日報》（WSJ）率先披露，Netflix又要調漲訂閱售價，將從美國與加拿大開始實施，之後逐步擴大到全球其他地區，雖然調漲幅度和金額尚不清楚，但按照過往經驗判斷，每月月費可能增加1至2美元（約港幣7.8至15.66元）不等或更高，這也是該串流平台自2022年初以來，第二度調高訂閱價格。



前一回調漲訂閱價格，Netflix的無廣告標準方案，訂閱價提高至每月15.49美元（約港幣121.元），高級方案價格則提高至每月19.99美元（約港幣156元）；同時還推出每月6.99美元（約港幣55元）的附帶廣告的套餐，這幾種方案，都將在不久的將來再次調漲售價。

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由於Netflix是本次荷李活罷工的目標企業之一，許多劇集和影片製作，目前仍處於停擺狀態，想要調漲訂閱售價，預期需等待仍在罷工的演員復工，才能有正當理由進行漲價。

隨著編劇與演員罷工，讓各大影音串流平台和影視企業受到嚴重波及，一旦雙邊完成新合約協議，從Netflix開始，包含HBO Max、Disney+、Amazon Prime等平台，勢必也將陸續跟進漲價。目前已知Disney+有意調漲無廣告訂閱方案，月費最高上看14美元（約港幣110元）；Amazon Prime同樣也打算調漲訂閱年費，否則用戶將必須「忍受」影片中夾入更多廣告輸出。

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