我們的十八歲影評｜溫碧霞半自傳　紀錄香港八九十年代惹港人共鳴

【我們的十八歲／影評】大家還記得十八歲的時候在做什麼呢？跟同學放學後流連在商場購買明星相？一起走到卡拉OK跟朋友們一起唱歌？還是跟朋友一起通宵聊天呢？這些都是成長的一部份，然而，長大過後，大家又會否記起這些回憶嗎？《骨妹》導演徐欣羨最新執導作品，藉著兩位主角現在的生活，回望過去的一段成長故事。《我們的十八歲》延續導演的個人風格，溫碧霞的半自傳故事，寫下八九十年代香港的時刻，林千渟和楊偲泳的演出叫人驚喜。



《我們的十八歲》故事講述張綺玲（Elaine）與李羨英（阿英）本來是一對要好的朋友，可是阿英後來要搬離調景嶺，剩下Elaine一人，直到中學的時候，Elaine與阿英於調景嶺重遇，打扮時髦的阿英，為了讓Elaine見識更多不同新鮮的事物，於是便帶她到市區，這天晚上卻巧遇電影公司老闆Ben哥，二人毅然投身電影界。二人為了成名，不惜作出犧牲，求名求利。可是，因為電影市場漸退，Elaine與阿英作出不同的選擇，繼續生活下去…

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來自澳門的徐欣羨，第一部執導的劇情長片《骨妹》，由銀河映像的編劇之一歐健兒編寫劇本，兩位女主角余香凝與廖子妤，成為了今天炙手可熱的女演員。相隔五年後執導的新作《我們的十八歲》，改編自溫碧霞的半自傳故事，分別由陳詠燊、周睿琪和陳雅莉三人合編，溫碧霞同時亦擔任監製與主角之一，大概也不會難猜到這部作品的故事焦點，也會是著重於她的身上。

《我們的十八歲》是以年輕的Elaine與阿英作為故事的主軸，先從成年的Elaine演出的一場戲開始，交代著她現在的身份，她為何要堅持成為一位演員，直到成長的現在，她不僅是希望參與電影的演出，同時也希望可以尋找失聯多時的阿英，重回十八歲的美好時刻。接著，劇情回到年輕時的Elaine與阿英，篇幅亦相對比較多，電影則以平衡的敘事方式，道出了Elaine與阿英二人的轉變。

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影片延續了徐欣羨對於女性的描寫，無疑會跟《骨妹》作出一點的比較，同樣地是一部關於女性成長的故事，娓娓道出了少女的心聲，《我們的十八歲》中的一些畫面設計，確是有一點《骨妹》的影子，在於導演的技巧上，整體的表現算是四平八穩，可是，疑於在電影主題的取捨之下，導演本身亦難以有很大的發揮或表現，只能局限於在題材上的配合，導致影片整體的水準，沒有很大的驚，也沒有很大的喜，而這亦形成了電影其中一個不足之處…

電影年輕的部份，主要是發生在調景嶺，八十年代的調景嶺沒有現在的這麼方便，需要乘客船隻來回市區，仿如隔世，電影能夠呈現出當時兩位主角分別在調景嶺與市區生活過後，二人之間的性格對比。片中亦出現很多八、九十年代香港的標誌，如明星相、卡式盒帶、酒吧等等，讓觀眾從影像上回到那時香港的時光。

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劇本方面，分別跟香港的陳詠燊和周睿琪的創作合作外，還有《馬達・蓮娜》導演陳雅莉參與其中，然而，劇本的結構和內容，大概都是因為要跟隨著角色的發展及其經歷而編寫，加上人物改編的素材，劇本似乎是著重了角色的主觀性，某些情節也會是一廂情願的創作，或許這會是一些的妥協，整體的結構未如理想，雖然影片雖然是看到人物的成長，忽略了其他角色的描寫，這會是有點失色。

演員方面，兩位主要的演員林千渟和楊偲泳的演出相對是好看，兩者的演出同樣自然，表現恰好，能夠展現著人物的青春氣息，她們演出的角色，從青春演到二十多歲，二人均能夠展現著人物的性格和神髓，層次的表現。而演出兩位成年Elaine與阿英的溫碧霞與李麗珍，戲份不算很多，由於影片是前者的半自傳故事，當然在故事上也會著重於她的身上，所以篇幅會比較多一點，而李麗珍的戲份則相對較少。

在不少的規限之下，《我們的十八歲》整體只能說是合格的作品，未能說是十分突出，不過也不是沒有可取之處的作品，至少在於演員的表現，林千渟與楊偲泳可謂是值得留意的新一代女演員，表現收放自如，徐欣羨在導演的技巧平穩，保持到個人的風格，能夠呈現著兩位主角的成長經歷，回看過去美好的時光。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​