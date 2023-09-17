手靈影評｜爛番茄新鮮度95%超好評！網紅執導拍出電影級數恐怖片

《手靈》（Talk to Me）是一部澳洲的恐怖片，是RackaRacka這個頻道的創作者Danny Philippou和Michael Philippou的電影處女作，本片還獲得獨立電影公司A24的青睞，取得發行權，究竟這部成本僅450萬美金的電影精彩之處在哪裡，如何創下佳績，成為今年A24發行的電影中票房最好的一部片。



《手靈》屬於「召靈」題材的恐怖片，講述的一群青少年利用一支特殊的鬼手就可以跟亡者溝通，進而讓鬼魂上身以此獲得刺激和快感，類似亞洲的碟仙或是筆仙那樣，往往都是出自於好奇心，最後一發不可收拾。或許是導演本身是YouTube的影片創作者，本片也聚焦於青少年以及他們如何利用社群媒體來紀錄並且傳播召靈的過程，讓儀式不再是以神秘的形式進行，反倒有種貼近現實的真實感，切點相當有趣。

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整部片的片長不長，節奏明快，也沒有想展現太大的企圖心，精準地把這90分鐘的故事說好，以首部長片來說表現相當不錯。其中我個人非常喜歡多人齊聚輪流和鬼手說話的那段，剪接和調度都屬流暢，也令人覺得耳目一新。到後段召靈過程失控，Riley開始自殘至送院我覺得都相當不錯。但本片中後敘事明顯疲軟，女主角Mia對母親的思念與執念也缺乏適當的鋪陳，稍嫌可惜。但飾演Mia的Sophie Wilde的表現出色，尤其是第一次附身的那場戲演得相當傳神，把整體詭譎的感覺表演得很精彩。

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除了親情的鋪陳不足，後段在試圖解救Riley或是找尋鬼手的起源並破解的過程都有點輕描淡寫，總感覺隔靴搔癢，未能達到效果。《手靈》的恐怖點也表現平平，多數依靠jump scare，並沒有持續堆疊恐怖的氛圍，最後感覺波瀾不驚，結局也在預料之中。整體而言，《手靈》算是相當流暢，但若要到恐怖可能還有段距離，期待兩位導演後續帶來其他的佳作。

由獨立電影公司A24發行的恐怖片《手靈》（Talk to Me）於爛番茄網站獲得95%「新鮮度」的好評。（截圖）

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：凱爾，原文：影評｜《鬼手鬼手 請開口》令人耳目一新的恐怖片】